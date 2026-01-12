Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

В нём указано, что цель поправок к Закону о печати и других средствах массовой информации формально заключается в имплементации европейского регламента, однако «исподволь» вводится, на первый взгляд, несущественная замена слова — в статье 7 закона понятие «тайна» заменяется на «информация». Это изменение не является терминологической мелочью — оно радикально расширяет сферу запрета, фактически делая непубликуемой практически любую информацию, предназначенную для внутреннего пользования министерств и учреждений, подчёркивает LŽA.

Ассоциация считает, что это целенаправленная атака на свободу слова и прямая угроза праву общества знать, как осуществляется государственная власть. «Именно такая информация, которую можно будет скрыть, необходима журналистам, чтобы указывать на недобросовестные, вредоносные и противоправные действия в государственном управлении», — подчёркивается в заявлении.

Кроме того, ассоциация указывает на опасность манипулирования в поправках понятием «объект государственной тайны», которое в Законе о государственной тайне определяется как информация, являющаяся государственной тайной или которая может быть признана государственной тайной.

По разъяснению ассоциации, это означает, что любая информация может быть классифицирована постфактум, в том числе после того, как СМИ уже её опубликовали. Такая конструкция создаёт постоянную угрозу работе медиа, способствует самоцензуре и открывает возможности для политически мотивированного давления на журналистов, заявляет представляющая журналистов ассоциация.

По мнению LŽA, ссылка в этом контексте на Европейский акт о свободе СМИ является ложной и манипулятивной. «Замена слова “тайна” словом “информация” никоим образом не вытекает из требований этого акта. Напротив — цель европейского регулирования в сфере медиа заключается в укреплении, а не ослаблении свободы прессы», — говорится в заявлении ассоциации.

В ассоциации подчёркивают, что это «очередной скандальный случай, когда чиновники и политики, прикрываясь внешними нормативными актами, пытаются ограничить работу СМИ». Подобную практику LŽA уже наблюдала во время внедрения Общего регламента по защите данных (GDPR), когда под предлогом защиты данных предпринимались попытки скрыть общественно значимую информацию.

Также LŽA напоминает о прежних попытках скрыть декларации должностных лиц.

Ассоциацию особенно тревожит то, что подобные ограничивающие свободу слова поправки не обсуждаются с профессиональными организациями медиа. Власть заменила диалог формальной перепиской между учреждениями. Это не является демократическим законотворчеством, считает ассоциация.

LŽA подчёркивает: в поправках речь идёт не о безобидной смене терминологии, а о существенном смещении границ запрета, которое угрожает свободе прессы и праву общества на информацию.

Ассоциация требует немедленно исключить соответствующие поправки из законопроекта, а также в дальнейшем разрабатывать любые изменения, затрагивающие работу СМИ, исключительно в открытом диалоге с медиаорганизациями. Кроме того, LŽA требует прекратить законодательную практику, направленную на сокрытие информации.

За день до того, как правительство планирует принять решение по соответствующим поправкам, Министерство культуры в Twitter указало, что Европейский акт о свободе СМИ должен служить регулированием, которое поощряет журналистов и укрепляет независимость медиа. Министр культуры Агнесе Лаце (P) поручила коллегам в министерстве пересмотреть предложенные Министерством юстиции поправки к закону и согласовать планируемые редакции с журналистскими и медиаорганизациями.

Поправки к Закону о печати и других средствах массовой информации предусматривают также ряд изменений, помимо тех, против которых возражает LŽA.

С внесением поправок в закон вводятся определения таких связанных с медиа понятий, как медиауслуга, поставщик медиауслуг, онлайн-платформа, средство массовой информации и бенефициарный владелец.

Также дополнена статья закона, определяющая порядок создания средства массовой информации. Поправки предусматривают, что создание СМИ или запуск программы либо услуги электронного средства массовой информации подлежит обязательной регистрации в реестре СМИ путём подачи соответствующего заявления.

Планируется также установить, что до регистрации СМИ Регистр предприятий (UR) запрашивает заключение Министерства культуры о соответствии данного СМИ этому закону и другим нормативным актам в сфере медиауслуг.

Кроме того, поставщики медиауслуг до 1 июля текущего года обязаны представить отчёт о полученном в предыдущем году публичном финансировании на государственную рекламу и о доходах от рекламы от публичных учреждений третьих стран. Государственный нотариус приобщит представленные документы к регистрационному делу соответствующего СМИ и включит их в публичную часть регистрационного дела, не проверяя соответствие представленной информации фактически полученным суммам и не принимая отдельного решения.

Если поставщик медиа является юридическим лицом или образованием, зарегистрированным в другом государстве — члене ЕС, к заявлению о регистрации СМИ прилагается также информация из соответствующего государства о его бенефициарных владельцах в соответствии с действующими там правилами.

В свою очередь, если поставщик медиауслуг не зарегистрирован в Регистре предприятий или в реестре другого государства — члена ЕС, до подачи заявления он обязан зарегистрировать своего бенефициарного владельца в реестре бенефициарных владельцев UR в соответствии с законом.