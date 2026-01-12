Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

"До сих пор каждое появление Раймонда на сцене - это событие, его искромётный юмор при невозмутимом лице - это радость для всех общающихся с ним людей, - пишет Крутой. - Как замечательно то, что 22 года назад мы с Раймондом создали конкурс-фестиваль «Новая Волна», давший популярной музыке много новых имён и песен…

Дорогой Раймонд, здоровья и радости Вам, дай Бог отгулять и 100-летний Юбилей, а там загадаем и больше… Люблю и очень уважаю, мой старший и старинный Друг!"

Напомним, что использование Инстаграма официально запрещено в России.