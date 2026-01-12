Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

Редакция PRESS 12 января, 2026 12:48

Важно 2 комментариев

Facebook

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

"Помните, как я с трибуны Сейма говорила, что не покупаю кофе в Латвии, потому что он неоправданно дорог по сравнению с другими европейскими странами? Тогда в следующем посте я попросила вас написать в комментариях, что вы покупаете/импортируете из других стран. Помимо кофе, чаще всего упоминались стиральные порошки и бытовая химия. Вот цены в испанском магазине Mercadona", - написала блогер.

Она призвала провести аудит отрасли и выяснить, почему цена в Латвии на тот же ассортимент товаров настолько выше, чем в Испании.

В комментариях люди писали, что не понимают, сколько еще будут расти цены на моющие средства. И отмечали, что используют любую возможность купить бытовую химию за границей.

"Я только что купила бытовую химию в Германии — намного дешевле, как минимум вдвое! Порошки, кондиционеры для белья, моющие средства для посудомоечных машин, средства гигиены. В Латвии же всё очень дорого. Кто-то говорит, что инфляция снижается, но я с этим не согласна, потому что в магазинах дорожает именно бытовая химия", - написала а комментариях Кристине.

Люди также писали, что бытовая химия, которую можно купить у нас в сетевых магазинах, намного ниже качеством, чем в других странах Европы.

"Руки Совета по конкуренции связаны, поскольку постановление свыше предусматривает такое повышение цен: чем выше цены, тем больше НДС поступает в и без того скудный государственный бюджет, а также баснословные прибыли для торговцев. Все довольны, кроме покупателей...", - отметил Ливс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Важно

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Важно

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Важно

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас (2)

Важно 15:50

Важно 2 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать
Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии (2)

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 2 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ) (2)

Важно 15:36

Важно 2 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой (2)

Важно 15:26

Важно 2 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ (2)

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 2 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии (2)

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 2 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно (2)

PRESS рекомендует 15:00

PRESS рекомендует 2 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

Читать