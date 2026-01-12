"Помните, как я с трибуны Сейма говорила, что не покупаю кофе в Латвии, потому что он неоправданно дорог по сравнению с другими европейскими странами? Тогда в следующем посте я попросила вас написать в комментариях, что вы покупаете/импортируете из других стран. Помимо кофе, чаще всего упоминались стиральные порошки и бытовая химия. Вот цены в испанском магазине Mercadona", - написала блогер.

Она призвала провести аудит отрасли и выяснить, почему цена в Латвии на тот же ассортимент товаров настолько выше, чем в Испании.

В комментариях люди писали, что не понимают, сколько еще будут расти цены на моющие средства. И отмечали, что используют любую возможность купить бытовую химию за границей.

"Я только что купила бытовую химию в Германии — намного дешевле, как минимум вдвое! Порошки, кондиционеры для белья, моющие средства для посудомоечных машин, средства гигиены. В Латвии же всё очень дорого. Кто-то говорит, что инфляция снижается, но я с этим не согласна, потому что в магазинах дорожает именно бытовая химия", - написала а комментариях Кристине.

Люди также писали, что бытовая химия, которую можно купить у нас в сетевых магазинах, намного ниже качеством, чем в других странах Европы.

"Руки Совета по конкуренции связаны, поскольку постановление свыше предусматривает такое повышение цен: чем выше цены, тем больше НДС поступает в и без того скудный государственный бюджет, а также баснословные прибыли для торговцев. Все довольны, кроме покупателей...", - отметил Ливс.