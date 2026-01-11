«Не будем опережать события»: мэр Риги о судьбе взорвавшегося дома говорит уклончиво

Мэр информировал, что много заявлений было получено после общего собрания собственников квартир, которое прошло в понедельник вечером. Клейнбергс предположил, что кризисное пособие получат не все податели заявлений. А что касается временного жилья, то он подчеркнул, что оно полагается не только собственникам квартир, но и квартиросъёмщикам, если они задекларированы в Риге и смогут доказать, что накануне катастрофы проживали в этом доме.

Кроме того, мэр столицы выразил надежду на то,что никто из людей, кому в этой ситуации полагается помощь от самоуправления, не упустил случайно возможность эту помощь попросить, поскольку местная власть сделала всё возможное, чтобы оповестить жильцов, попавших в беду, причём с этим активно помогал старший по дому.

На вопрос, почему самоуправление не страхует все свои квартиры, Клейнбергс дал ответ, что это может быть довольно дорого и существует риск, что Госконтроль упрекнёт думу в нецелесообразном расходовании средств и заявит, что на деньги, заплаченные за страховки, за несколько лет можно было бы построить новый жилой дом.