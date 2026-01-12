Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

Редакция PRESS 12 января, 2026 21:21

Важно 0 комментариев

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Никакие иностранные инвесторы не нужны, - оптимистично заявляет он. - Эксперты могут продолжать рассказывать вам сказки, но я рекомендую не слишком на них полагаться. Перспектива Латвии как промышленного кластера или транзитного хаба, где не обойтись без толп иммигрантов, мне тоже не кажется привлекательной».

Ок, что же делать? «Суть этого проекта заключается в создании на территории Латвии большого количества специально оборудованных поселков, в которых могли бы проживать люди из Западной Европы, завершившие свою активную трудовую деятельность. Общее количество – не менее 1 миллиона человек. Прецедент и частичное сходство можно найти в примере Флориды, где созданы компактные населенные пункты, в которых состоятельные пенсионеры со всех США проводят активную старость».

Ему кажется, что стоит только начать, и толпы богатых пенсионеров с Запада к нам ломануться,  «поскольку во многих местах Европы летняя жара уже несовместима со здоровьем человека. И, наконец, приближение гражданской войны, которая из-за кризиса с иммигрантами теперь является лишь вопросом времени во многих мусульманских странах Европы. Все эти причины являются достаточным поводом для того, чтобы люди в Западной Европе после выхода на пенсию задумались о переезде в более спокойное и подходящее для жизни место».

«Общее количество – не менее 1 миллиона человек», - оптимистично предполагает Херманис.

«Еще один важный, на мой взгляд, аспект заключается в том, что они [западные пенсионеры] уже не в том возрасте, когда рожают детей. Таким образом, иммиграция такого рода не угрожает ассимиляции нашего народа в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, угрожает тем странам, которые наводняют молодые иммигранты», - заранее радуется он.

Ну, что тут скажешь? Гениально! Не нужна нам не промышленность, ни вообще производящая хоть какой-то прибавочный продекут экономика, а нужно превратить Латвию в гигантский дом престарелых, в котором всё население - ну, кроме чиновников и депутатом Сейма, куда Херманис явно стремится, - будет занято выносом горшков за европейскими пенсионерами. Не сам же он их будет выносить, верно?

Если у вас нету тёти, то вам ее не потерять. И если у вас нет институтов развития, то вам не придётся и развиваться.

Но в воздухе витает невысказанный вопрос: а что будет, если в результате некоторых исламо-демографических подвижек в Западной Европе все пенсионные фонды, и, соответственно, пенсионные накопления европейских пенсионеров превратятся в дым? Латвия тогда с чем останется? С миллионом улыбчивых стариков\старушек, которых ей надо будет как-то содержать? За счёт чего? Промышленности нет, полезных ископаемых нет, населена людьми, привыкших обслуживать пенсионеров за их деньги – а когда их деньги кончатся, то что?...

Воистину, дай режиссеру поразмышлять о политике, он тебе такого наразмышляет...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети
Важно

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь
Важно

Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Важно

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Важно 21:34

Важно 0 комментариев

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Читать

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Читать

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Важно 19:48

Важно 0 комментариев

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Читать

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

Наука 19:25

Наука 0 комментариев

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Читать

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

Читать