Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Никакие иностранные инвесторы не нужны, - оптимистично заявляет он. - Эксперты могут продолжать рассказывать вам сказки, но я рекомендую не слишком на них полагаться. Перспектива Латвии как промышленного кластера или транзитного хаба, где не обойтись без толп иммигрантов, мне тоже не кажется привлекательной».

Ок, что же делать? «Суть этого проекта заключается в создании на территории Латвии большого количества специально оборудованных поселков, в которых могли бы проживать люди из Западной Европы, завершившие свою активную трудовую деятельность. Общее количество – не менее 1 миллиона человек. Прецедент и частичное сходство можно найти в примере Флориды, где созданы компактные населенные пункты, в которых состоятельные пенсионеры со всех США проводят активную старость».

Ему кажется, что стоит только начать, и толпы богатых пенсионеров с Запада к нам ломануться, «поскольку во многих местах Европы летняя жара уже несовместима со здоровьем человека. И, наконец, приближение гражданской войны, которая из-за кризиса с иммигрантами теперь является лишь вопросом времени во многих мусульманских странах Европы. Все эти причины являются достаточным поводом для того, чтобы люди в Западной Европе после выхода на пенсию задумались о переезде в более спокойное и подходящее для жизни место».

«Общее количество – не менее 1 миллиона человек», - оптимистично предполагает Херманис.

«Еще один важный, на мой взгляд, аспект заключается в том, что они [западные пенсионеры] уже не в том возрасте, когда рожают детей. Таким образом, иммиграция такого рода не угрожает ассимиляции нашего народа в долгосрочной перспективе, что, в свою очередь, угрожает тем странам, которые наводняют молодые иммигранты», - заранее радуется он.

Ну, что тут скажешь? Гениально! Не нужна нам не промышленность, ни вообще производящая хоть какой-то прибавочный продекут экономика, а нужно превратить Латвию в гигантский дом престарелых, в котором всё население - ну, кроме чиновников и депутатом Сейма, куда Херманис явно стремится, - будет занято выносом горшков за европейскими пенсионерами. Не сам же он их будет выносить, верно?

Если у вас нету тёти, то вам ее не потерять. И если у вас нет институтов развития, то вам не придётся и развиваться.

Но в воздухе витает невысказанный вопрос: а что будет, если в результате некоторых исламо-демографических подвижек в Западной Европе все пенсионные фонды, и, соответственно, пенсионные накопления европейских пенсионеров превратятся в дым? Латвия тогда с чем останется? С миллионом улыбчивых стариков\старушек, которых ей надо будет как-то содержать? За счёт чего? Промышленности нет, полезных ископаемых нет, населена людьми, привыкших обслуживать пенсионеров за их деньги – а когда их деньги кончатся, то что?...

Воистину, дай режиссеру поразмышлять о политике, он тебе такого наразмышляет...