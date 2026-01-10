Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

Neatkarīgā Rīta Avīze 10 января, 2026 09:41

0 комментариев

Значение и смысл времени баррикад в латвийской истории трудно переоценить, поскольку каждый, кто был там в январе 1991 года, может сказать, что это было одно из самых ярких социально-политических впечатлений в его жизни. Не каждому поколению удаётся пережить нечто подобное, пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

В своей статье он вспоминает, о чём тогда мечтали защитники баррикад и что из этого сбылось.

"Великая мечта у этих защитников баррикад была одна - независимая Латвия, где у каждого в кармане латвийский паспорт, с которым можно свободно ездить по свету. Не погрязая в мелочах, надо признать, что эта великая мечта в целом сбылась. О том, как будет жить каждый в этой свободной Латвии, на тот момент никто особо не думал, поскольку в голове была совершенно другая - более высокая цель", - утверждает автор.

А что касается мечтаний, которые не сбылись?

"За восемь лет мы не достигли уровня жизни Скандинавии. Сейчас даже трудно представить, что восемь лет в то время были общепринятым сроком, после которого мы заживём, как в Швеции.

Реальная жизнь в независимой Латвии не всех баловала. В том числе и многих из тех, кто 35 лет назад сидел у костров на Домской площади и в других местах. Они ощущают обоснованную горечь. Мы в тот раз были готовы отдать всё, в том числе и жизнь, а нам за это теперь дают пенсию ниже прожиточного минимума.

Их можно понять, и латвийским политикам стоило бы больше думать о том, как сократить разрыв между получателями больших и маленьких пенсий, а не говорить о "социальной справедливости" (что каждый внёс, то и получает). Этот принцип, вероятно, можно отнести к тем, кто начал работать уже после 1996 года (когда вступила в силу нынешняя пенсионная система), но не к тем, кто пережил перелом социально-экономической системы с характерным для неё хаосом уже в годы труда. То есть к тем, из кого состояла основная масса защитников баррикад.

Если уж мы коснулись этого вопроса, то надо признать, что главными защитниками баррикад были сельские жители. Именно те, у кого сегодня самые маленькие пенсии, потому что в следующее десятилетие после баррикад они были вынуждены за сантимы работать на лесопилках или в лесу без договора и без социальных взносов. Нынешние получатели больших пенсий на баррикадах были редкими гостями. Только тогда, когда туда приезжала бригада с телевидения. Разговоров об этом тоже не следовало бы избегать сегодня. Особенно тогда, когда, не скрывая пафоса, взывают к социальной справедливости".

Нацобъединение требует отставки Силини; дело в русском языке
Нацобъединение требует отставки Силини; дело в русском языке

«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро
«Пособия выплачивают очень хорошо»: жильцы дома на улице Баускас получили 60 840 евро

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»
И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом» (1)

«Ну очень быстрое реагирование»: как вернуть товар, у которого срок годности истёк вчера?

В соцсети "Тредс" Анете публикует пост, в котором выражает своё недоумение по поводу новости о том, что сеть магазинов Rimi просит покупателей вернуть товар в связи с предполагаемым микробным загрязнением.

Села в автобус, но домой не доехала: полиция просит помощи в розыске рижанки

Рижское восточное управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Людмилу Мосиенко 1957 года рождения, которая проживает на ул. Стайцелес.

Британские университеты стали рассадниками исламизма, считают… в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты ограничили финансирование обучения своих граждан в британских университетах. «Власти ОАЭ не хотят, чтобы их дети подвергались [исламистской] радикализации в университетских кампусах», - пишет The Finsncial Times.

Болгария перешла на евро. Как в других 20 странах еврозоны относятся к этой валюте?

Недавнее исследование Eurobarometer показало, что поддержка евро остается высокой во всем ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.

«Нам придётся защитить Гренландию». Трамп заявил, что территорию могут захватить Россия или Китай

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить Россия или Китай.

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Политик Рудольф Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) опубликовал на YouTube кадры с видеорегистратора, записавшие момент взрыва в многоквартирном доме на улице Баускас.

И никакого мяса: павильон Центрального рынка станет «объектом с магнитом»

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании. Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

