Латковскис: «Баррикадам — 35. Какие выводы мы можем сделать?»

В своей статье он вспоминает, о чём тогда мечтали защитники баррикад и что из этого сбылось.

"Великая мечта у этих защитников баррикад была одна - независимая Латвия, где у каждого в кармане латвийский паспорт, с которым можно свободно ездить по свету. Не погрязая в мелочах, надо признать, что эта великая мечта в целом сбылась. О том, как будет жить каждый в этой свободной Латвии, на тот момент никто особо не думал, поскольку в голове была совершенно другая - более высокая цель", - утверждает автор.

А что касается мечтаний, которые не сбылись?

"За восемь лет мы не достигли уровня жизни Скандинавии. Сейчас даже трудно представить, что восемь лет в то время были общепринятым сроком, после которого мы заживём, как в Швеции.

Реальная жизнь в независимой Латвии не всех баловала. В том числе и многих из тех, кто 35 лет назад сидел у костров на Домской площади и в других местах. Они ощущают обоснованную горечь. Мы в тот раз были готовы отдать всё, в том числе и жизнь, а нам за это теперь дают пенсию ниже прожиточного минимума.

Их можно понять, и латвийским политикам стоило бы больше думать о том, как сократить разрыв между получателями больших и маленьких пенсий, а не говорить о "социальной справедливости" (что каждый внёс, то и получает). Этот принцип, вероятно, можно отнести к тем, кто начал работать уже после 1996 года (когда вступила в силу нынешняя пенсионная система), но не к тем, кто пережил перелом социально-экономической системы с характерным для неё хаосом уже в годы труда. То есть к тем, из кого состояла основная масса защитников баррикад.

Если уж мы коснулись этого вопроса, то надо признать, что главными защитниками баррикад были сельские жители. Именно те, у кого сегодня самые маленькие пенсии, потому что в следующее десятилетие после баррикад они были вынуждены за сантимы работать на лесопилках или в лесу без договора и без социальных взносов. Нынешние получатели больших пенсий на баррикадах были редкими гостями. Только тогда, когда туда приезжала бригада с телевидения. Разговоров об этом тоже не следовало бы избегать сегодня. Особенно тогда, когда, не скрывая пафоса, взывают к социальной справедливости".