Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Редакция PRESS 12 января, 2026 15:12

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Гарвардская школа бизнеса расположена в Бостоне, штат Массачусетс, США. Наверное, там хорошо знают, как чистить дороги. Особенно, учитывая, сколько денег они берут за учебу – программа MBA длится два года, полная стоимость обучения вместе с проживанием составит более 250 000 долларов.

За свой счет учиться в Бостоне накладно, а за государственный – почему бы и нет.

В компании «Latvijas autoceļu uzturētājs» поясняют, что для членов правления установлен бюджет на профессиональное развитие, и обучение было профинансировано в рамках этого бюджета, тогда как оставшуюся часть расходов член правления покрыла из личных средств.

Руководство «Latvijas autoceļu uzturētājs» утверждает, что обучение не считается частью вознаграждения, а является инвестицией в развитие предприятия, отмечает программа.

В то же время Государственная канцелярия указала, что нормативные акты не устанавливают конкретных финансовых ограничений на обучение, оплачиваемое государственными структурами, оставляя такие решения на усмотрение советов компаний.

В свою очередь эксперты в области корпоративного управления подчёркивают, что обучение членов правления всё же следует рассматривать как личную выгоду, и оно должно быть чётко обосновано и согласовано.

По сравнению с другими государственными капитальными обществами расходы «Latvijas autoceļu uzturētājs» на обучение правления были выше. Государственный контроль в этом году планирует ревизию, в ходе которой оценит дополнительные блага, получаемые руководством государственных предприятий помимо заработной платы, сообщает программа.

