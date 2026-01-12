«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере

Запечатлённые на фотографии обледеневшие стены, ручки и пол у многих вызвали ассоциации скорее с морозильной камерой, чем с пассажирским поездом. Публикация стремительно распространилась в социальных сетях, вызвав резкую общественную реакцию.

Многие комментаторы выражают недоумение по поводу того, как в таких условиях возможно перевозить пассажиров, в том числе детей. В то же время другие делятся противоположным опытом, рассказывая о перегретых вагонах, где поездка больше напоминала посещение бани, чем комфортное путешествие.

Пользователи отмечают, что подобные проблемы повторяются из года в год, несмотря на прежние обещания улучшить ситуацию и обеспечить надлежащее техническое состояние поездов.

Дополнительную обеспокоенность вызвало и видео, которое, по словам очевидцев, было снято в другом поезде на том же маршруте. На нём видно, что во время движения двери одного из вагонов оставались приоткрытыми.

Хотя это не является чем-то уникальным — подобные ситуации наблюдались и в других северных странах, — общество выражает недовольство повторяющимися техническими проблемами.