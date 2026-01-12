Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Дверь в Нарнию»: поездка в Даугавпилс словно в морозильной камере

12 января, 2026

В социальных сетях широкий резонанс вызвали фотографии и видео, на которых запечатлено техническое состояние поездов на маршруте Рига–Даугавпилс. Волну обсуждений спровоцировало недавно опубликованное изображение, где видно, что двери внутри одного из вагонов покрыты толстым слоем инея и льда. Автор публикации указала, что получила его от своего сына, ехавшего в Даугавпилс, и с иронией назвала увиденное «дверью в Нарнию».

Запечатлённые на фотографии обледеневшие стены, ручки и пол у многих вызвали ассоциации скорее с морозильной камерой, чем с пассажирским поездом. Публикация стремительно распространилась в социальных сетях, вызвав резкую общественную реакцию.

Многие комментаторы выражают недоумение по поводу того, как в таких условиях возможно перевозить пассажиров, в том числе детей. В то же время другие делятся противоположным опытом, рассказывая о перегретых вагонах, где поездка больше напоминала посещение бани, чем комфортное путешествие.

Пользователи отмечают, что подобные проблемы повторяются из года в год, несмотря на прежние обещания улучшить ситуацию и обеспечить надлежащее техническое состояние поездов.

Дополнительную обеспокоенность вызвало и видео, которое, по словам очевидцев, было снято в другом поезде на том же маршруте. На нём видно, что во время движения двери одного из вагонов оставались приоткрытыми.

Хотя это не является чем-то уникальным — подобные ситуации наблюдались и в других северных странах, — общество выражает недовольство повторяющимися техническими проблемами.

Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь
Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса
Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети
Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

