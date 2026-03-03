По мнению ассоциации, этот сбор — важный инструмент для обеспечения общественной безопасности, благополучия животных и порядка в городской среде. Инициативы полностью отказаться от пошлины посылают неверный сигнал будущим владельцам, которые должны заранее оценивать не только желание, но и финансовые возможности содержать животное.

С 1 июля самоуправления получат новую функцию — контроль за соблюдением требований по благополучию животных и право применять административные штрафы (ранее этим занималась Продовольственно-ветеринарная служба). Логично, что финансирование этих задач должно обеспечиваться за счёт владельцев животных, а не всех налогоплательщиков.

Уже сейчас муниципалитеты оплачивают отлов и содержание бездомных животных, работу приютов, поиск владельцев и административные процедуры. Значительная часть расходов не компенсируется, особенно если хозяина установить невозможно. Кроме того, содержание собак требует затрат на инфраструктуру — площадки для выгула, урны, уборку территорий и информирование жителей.

Президент ассоциации Илмарс Дуритис подчёркивает: отмена или символический размер пошлины лишь переложат расходы на остальных налогоплательщиков. Сбор должен покрывать реальные затраты и одновременно стимулировать ответственное решение о приобретении животного.

Ветеринары также считают, что пошлина способствует регистрации и идентификации собак, контролю вакцинации против бешенства и более эффективному надзору за благополучием животных.