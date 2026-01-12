Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии (1)

Редакция PRESS 12 января, 2026 18:46

1 комментариев

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

Максиму Пилько, проживающему в Борнмуте, Королевский суд Винчестера назначил наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы, а также установил дополнительный период надзора сроком на четыре года после освобождения, сообщает Daily Mail.

22-летний мужчина в суде признал свою вину. Полиция указала, что Пилько напал на женщину примерно 30 лет - он инициировал словесный конфликт, оскорбляя ее, затем плюнул в лицо и ударил кулаком, в результате чего женщина упала на землю. Когда вмешался друг женщины, обвиняемый ударил его ножом девять раз. Нападение произошло 24 февраля прошлого года.

Пострадавший был доставлен в больницу и из-за тяжелых травм введен в искусственную кому. Мужчина выжил, но остался с "ужасными шрамами".

Пилько не был знаком с этой парой — в момент инцидента они направлялись в сторону железнодорожной станции Борнмута. В ходе потасовки Максим Пилько также получил ножевое ранение в бедро, о чем он заявлял как о самообороне. Однако прокурор Рассел Пайн категорически отверг эту версию, настаивая на том, что нападение было умышленным.

Это не первый случай, когда молодой человек попал в поле зрения полиции. Сообщается также, что в октябре 2023 года в Борнмуте Пилько угрожал ножом работнику кебабной, пишет Bournemouth Echo.

 

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети
Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь
Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь

Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok (1)

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса (1)

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас (1)

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети (1)

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими (1)

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились! (1)

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

