Максиму Пилько, проживающему в Борнмуте, Королевский суд Винчестера назначил наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы, а также установил дополнительный период надзора сроком на четыре года после освобождения, сообщает Daily Mail.

22-летний мужчина в суде признал свою вину. Полиция указала, что Пилько напал на женщину примерно 30 лет - он инициировал словесный конфликт, оскорбляя ее, затем плюнул в лицо и ударил кулаком, в результате чего женщина упала на землю. Когда вмешался друг женщины, обвиняемый ударил его ножом девять раз. Нападение произошло 24 февраля прошлого года.

Пострадавший был доставлен в больницу и из-за тяжелых травм введен в искусственную кому. Мужчина выжил, но остался с "ужасными шрамами".

Пилько не был знаком с этой парой — в момент инцидента они направлялись в сторону железнодорожной станции Борнмута. В ходе потасовки Максим Пилько также получил ножевое ранение в бедро, о чем он заявлял как о самообороне. Однако прокурор Рассел Пайн категорически отверг эту версию, настаивая на том, что нападение было умышленным.

Это не первый случай, когда молодой человек попал в поле зрения полиции. Сообщается также, что в октябре 2023 года в Борнмуте Пилько угрожал ножом работнику кебабной, пишет Bournemouth Echo.