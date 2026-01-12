-Минутка взносов. Латвия вносит в бюджет ЕС на 2026 год 0,24 процента от всех взносов государств ЕС или 443 миллиона евро.

Интересно, что Эстония при том, что в ней живет на полмиллиона людей меньше, платит в общий европейский котел столько же. Литва же платит ровно в два раза больше, но живет в ней не в два раза больше жителей. А меньше нас платят только Мальта и Кипр.

Латвия в этом году только через госбюджет получит 2,2 миллиарда евро из бюджета ЕС в виде еврофондов, а платит туда 443 миллионов евро. Можно наглядно видеть основной источник благосостояния страны.