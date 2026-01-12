Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

12 января, 2026

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

-Минутка взносов. Латвия вносит в бюджет ЕС на 2026 год 0,24 процента от всех взносов государств ЕС или 443 миллиона евро.

Интересно, что Эстония при том, что в ней живет на полмиллиона людей меньше, платит в общий европейский котел столько же. Литва же платит ровно в два раза больше, но живет в ней не в два раза больше жителей. А меньше нас платят только Мальта и Кипр.

Латвия в этом году только через госбюджет получит 2,2 миллиарда евро из бюджета ЕС в виде еврофондов, а платит туда 443 миллионов евро. Можно наглядно видеть основной источник благосостояния страны.

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

