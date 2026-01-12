Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Он долго держался: еще один мост через Даугаву нуждается в ремонте

© LETA 12 января, 2026 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

Среди нескольких проектов, упомянутых в обновлённом плане, значится и реконструкция Каменного моста, на которую требуется 8,7 млн евро. Ещё 400 000 евро необходимо на разработку проектной документации. Как было разъяснено депутатам, ремонт моста планируется в соответствии с заключением экспертов о необходимости проведения таких работ.

Оппозиция раскритиковала включение в инвестиционный план как этого, так и ряда других проектов, в основном указывая на их чрезмерную стоимость и на то, что самоуправлению следует выбрать другие приоритеты для расходования средств. В частности, было отмечено, что реконструкция ливневого коллектора на одном из перекрёстков обойдётся в миллион евро, что, по мнению оппозиции, является слишком дорого.

Депутатам, в свою очередь, пояснили, что проект предусматривает не только строительство водоотводного коллектора, но и реконструкцию транспортной инфраструктуры на соответствующих участках улиц. Критике подверглось также создание лесопарков и развитие другой зелёной инфраструктуры.

Ранее агентство LETA сообщало, что Рижское самоуправление в ближайшее время планирует ремонт Вантового моста. Реконструкция Вантового моста обойдётся в 69,8 млн евро, свидетельствует информация, опубликованная в Электронной системе закупок.

Победителем конкурса на реконструкцию, проектирование и авторский надзор Вантового моста самоуправление выбрало объединение поставщиков «Vanšu tilts», в которое входят SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts» и SIA «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T”». Однако результаты закупки были оспорены.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (P) уже заявил, что если в ближайшее время в Риге не начнётся реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придётся закрыть.

