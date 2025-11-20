Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.