Дневной сон омолаживает мозг на несколько лет

Исследование показало: люди, которые регулярно спят днём, имеют больший объём мозга — а это один из ключевых признаков здоровой жизни. Разница заметная: структура их мозга выглядит на 2,6–6,5 года моложе, чем у тех, кто не дремлет днём вообще.

Почему это важно? Потому что уменьшение объёма мозга напрямую связано с повышенным риском деменции. А значит, дневной сон может быть не просто отдыхом, а простым защитным фактором для долгосрочного здоровья.

Учёные подчёркивают: речь идёт не о многочасовом дневном сне, а о коротких восстановительных паузах. Они улучшают когнитивные функции, поддерживают внимательность и помогают мозгу перерабатывать стресс.

Да, иногда самый действенный «биохакинг» — это не дорогие гаджеты и не сложные методики, а обычный тихий дневной сон. То, что бабушки называли «прикрыть глаза на минутку».