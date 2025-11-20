Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Депутаты коалиции поддержали отставку Швинки: удар в спину? Силиня ответила

20 ноября, 2025 17:39

Важно 0 комментариев

LETA

Сегодняшнее решение двух депутатов входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян (СЗК) поддержать запрос об отставке министра сообщения Атиса Швинки ("Прогрессивные") является вопросом взаимного сотрудничества партнеров по коалиции, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Таким был ответ Силини на вопрос, не является ли такое голосование нарушением коалиционного договора.

Однако в коалиционном договоре указано, что фракции партнеров по сотрудничеству и входящие в них депутаты не предлагают и не поддерживают проекты решений Сейма о выражении недоверия Кабинету министров, премьер-министру или отдельным министрам

Комментируя голосования депутатов Улдиса Аугулиса (СЗК) и Яниса Вуцанса (СЗК) по вопросу об отставке Швинки, руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев выразил мнение, что оно связано "только и исключительно с вопросом о долгах Вентспилсского порта". "Это подтверждает, что принципиальная позиция нашей партии и министра по противодействию узкому лоббированию интересов является неудобной", - заявил депутат.

"То, что два депутата коалиции поддержали отставку министра, свидетельствует о том, насколько непредсказуемой стала коалиция. В этом контексте следует отметить, что если бы в Сейме состоялось голосование об отставке министра земледелия Арманда Краузе (СЗК), я уже не смог бы спрогнозировать позицию фракции "Прогрессивных"", - сказал Шуваев.

Как сообщалось, большинство парламентариев сегодня отклонило подготовленный оппозиционными депутатами проект решения о вотуме недоверия министру сообщения Швинке ("Прогрессивные"). За отставку Швинки проголосовали в том числе два депутата от коалиции - Аугулис и Вуцанс.

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов
«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются
Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph
План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Жили в собственных экскрементах: у «заводчика» изъяли 35 собак

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент в среду изъял в Рапламаа (Эстония) у владельца 35 собак, которых содержали в недопустимых условиях с целью наживы.

Проверьте свой телефон! Мобильный оператор обратился к путешественникам из Латвии

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Tele2 напоминает путешественникам заранее проверить, поддерживают ли их мобильный телефон и SIM-карта работу в сетях 4G или 5G. Это важно, потому что в ряде европейских стран — включая Швецию, Норвегию, Чехию, Великобританию и другие — операторы уже отключили или скоро отключат сеть 2G. В результате звонки смогут выполняться только через 4G и 5G.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Что случилось? Из Даугавы выловлен труп мужчины

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Сегодня спасатели Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) вытащили из Даугавы в Риге, на улице Краста, тело погибшего мужчины, сообщают очевидцы.

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Смертельное столкновение поезда с молодым человеком произошло в среду днём. После трагедии движение поездов в Задвинье было остановлено на несколько часов, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

Псилоцибиновые грибы снова в центре внимания: продукт их превращения в организме, псилоцин, неожиданно снизил тягу к алкоголю у лабораторных животных. Исследователи из Университета Северной Каролины изучили, как вещество влияет на нейроны центральной миндалины — участка мозга, отвечающего за стресс и эмоциональные реакции, которые усиливают зависимость.

