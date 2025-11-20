Грибы вылечили алкоголизм — пока у мышей

В эксперименте использовали самок мышей, поскольку они пьют больше самцов — это биологическая, а не поведенческая особенность. После длительного воздействия алкоголя активность стрессовых нейронов резко возрастала. Но под действием псилоцина активность снижалась, и мыши пили меньше.

Правда, эффект длился только во время действия вещества. После его прекращения поведение возвращалось к прежнему уровню. Однако результат повторился и у животных с более мягкой алкогольной историей, что согласуется с данными клинических исследований: психоделики действительно могут помогать людям в проработке стресса, тревожности и нарушений эмоциональной регуляции.

«Это логично, — говорит соавтор работы Мелисса Херман. — Повышенная активность этих нейронов связана с зависимостью, депрессией и тревогой. Если их приглушить, уменьшается и тяга».

Эффект пока подтверждён только в доклинической модели, но такие исследования важны: они показывают механизм, через который психоделики могут работать при зависимостях. Клинические испытания у людей продолжаются, а данные на животных помогают понять, где именно в мозге происходит «переключение».