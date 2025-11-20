Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

— Заканчивается 2025 год, и Сейм уже принял государственный бюджет в первом чтении. Как его можно охарактеризовать?

— Приоритетом развития Латвии объявлена национальная безопасность, и бюджет ориентирован на это. Война идет у нашего порога, и в соответствии с июньским соглашением НАТО наше правительство приняло решение увеличить расходы на оборону с 2% ВВП до 4,9%.

Расходы на оборону у нас превысили темп экономического роста, который последние пять кварталов был близок к нулю или даже уходил в минус. Поэтому остро встал вопрос: откуда взять деньги?

Премьер и министры дали задание экономить. Об урезании расходов много говорили, но все свелось к экономии 177 миллионов, а это капля в море по сравнению с тем, сколько нужно.

И тогда правительство пошло самым простым и опасным путем — увеличения дефицита бюджета и займов. Расходы бюджета превышают доходы более чем на 3%, а это — красная линия, установленная Маастрихтскими соглашениями. На 2027 год планируется уже 4-процентный дефицит...

Опасные проценты

— Так ли уж страшен государственный долг? Ведь все страны живут в кредит. Когда-нибудь отдадим…

— Страшен не столько долг, сколько расходы на его обслуживание, особенно в условиях роста процентных ставок в еврозоне. Если в 2022-2023 годах Латвия отдавала в качестве процентов около 200 миллионов евро в год, то в нынешнем году — уже 500 миллионов, а в следующем сумма возрастет до 600 миллионов. Это огромные неэффективные расходы, причем уже сегодняшние.

Каждый дополнительный процент по ставке означает сотни миллионов евро ежегодно, которые уходят не на инвестиции в нашу экономику, не на образование или здравоохранение, а на проценты внешним инвесторам.

Печально, что для долговых государственных облигаций не привлекается внутренний капитал. А ведь наши банки, страховые компании, пенсионные фонды, национальные инвесторы, да и просто состоятельные латвийцы могут инвестировать в долговые государственные облигации. К сожалению, предпочтение отдается внешним, зачастую более дорогим кредитам, что увеличивает нашу зависимость от внешних кредиторов, и огромные выплаты по процентам обогащают не наших людей и не нашу страну.

Приоритетами бюджета объявлены также демография и образование, но вложения в них планируются намного меньшие. Снова ни с чем остались медики, которым не удалось добиться повышения зарплаты даже на величину инфляции. Так что бюджет на следующий год несбалансированный, и в среднесрочной перспективе ситуация вряд ли изменится.

Люди, возможно, не вникают в детали, но по своему кошельку чувствуют, что ситуация — трудная. Инфляция в Латвии составляет 4% — вдвое больше, чем в среднем в еврозоне. Цены выросли, люди стали меньше покупать продуктов и товаров, больше откладывать на черный день, и это тоже тревожный симптом.

— Чем объясняется застой в латвийской экономике?

— Проблемы накапливались годами. Начиная с 2015 года Латвия находится среди стран с самым низким доходом, отставая, в том числе, от Эстонии и Литвы, и это отставание увеличивается.

Чтобы ответить на ваш вопрос, давайте посмотрим на график финансирования инноваций, исследований и научных разработок. По этому показателю мы также отстаем от соседей, которые приближаются к среднему европейскому уровню, выделяя на эти цели до 1,5% ВВП. Мы же — около 0,8%. И это не та экономия, к которой нужно стремиться.

Наоборот, есть прямая зависимость: чем больше вложения в инновации — тем быстрее развивается экономика. В Литве, которая в последнее время вырвалась в лидеры среди стран Балтии, производство более наукоемкое и, значит, эффективное. В Латвии же даже тогда, когда безопасность не была приоритетом, науку держали на голодном пайке, и сейчас это дает о себе знать.

Эта тема приобретает особую актуальность в связи с увеличением расходов на оборону. Важно, на что пойдут деньги — на бюрократический аппарат или инновационные разработки, без которых не может быть безопасности. Я очень надеюсь, что в Министерстве обороны это понимают...

Требуются светлые головы

— А вообще наши министры интересуются вашими исследованиями? Учитывают мнение ученых?

— Впервые за долгое время Министерство экономики заказало Академии наук обширное исследование. 10 лет назад в Латвии были определены приоритеты развития экономики — отрасли, в которых наша страна может добиться заметных результатов на международном уровне. Их и стоит поддерживать, в том числе вкладывая средства — государственные и европейских фондов.

— Что же это за приоритеты?

— Их пять: фармацевтика и биомедицина, информационные технологии, фотоника и инженерные системы, в том числе производство микрочипов, биоэкономика, то есть зеленое сельское хозяйство, и зеленая энергетика. Нашей задачей было проанализировать, что сделано за это время, и разработать рекомендации для развития этих отраслей.

Основная проблема — отток за рубеж ученых, квалифицированных специалистов. Во время ковида эмиграция несколько уменьшилась, а сейчас кривая отъездов вновь пошла вверх. Латвия теряет около 20 тысяч человек в год — население Сигулды или Цесиса.

С 2014 года рождаемость в нашей стране сокращается. Значит, принятые в последние 10 лет решения в области демографии были слишком слабыми. Сегодня главная задача государства — не терять и приумножить свое население.

— Новое поколение вырастет не скоро. Получается, без мигрантов не обойтись. Но это же больная тема, которую политики даже обсуждать не хотят!

— Иммиграцией можно управлять. Нам нужны не только курьеры, но, прежде всего, высококвалифицированные специалисты, выполняющие работу с высокой прибавочной стоимостью. Например, доктора наук. В США изменилась политика финансирования университетов — в сторону экономии, и это золотой момент для того, чтобы предложить ученым, в том числе выходцам из Латвии, переезд в нашу страну.

— Докторам наук надо много платить. Окупятся ли расходы?

— Вложения в человеческие ресурсы всегда окупаются. Существует же программа Евросоюза по поддержке инноваций. Почему бы не направить ее средства на привлечение умов?

— Талантливые кадры из-за границы составят конкуренцию местным, чему последние вряд ли будут рады.

— Одна умная голова хороша, а две — всегда лучше. За счет притока умов институты могли бы лучше зарабатывать, внедряя свои изобретения, которых бы стало больше, так что выиграли бы все...

Инкубатор для идей

— Еще очень важно — создать инфраструктуру для инноваций, научных разработок, их тестирования и сертификации, — продолжает Нина Линде. — Сегодня ресурсы, которые на это выделяются, раздроблены между восемью вузами, в основном рижскими. Лабораториями ЛУ и РТУ могут пользоваться только преподаватели и студенты этих вузов, а это неправильно. Научная база должна быть доступна всем — предпринимателям, ученым и даже школьникам, которые хотят опробовать свою идею и развить ее до бизнес-плана.

Президент Академии наук Иварс Калвиньш не раз предлагал создать такой, открытый для всех, центр на базе Академии наук. Подобные научные инкубаторы есть во многих странах. А идея родилась в американском университете Беркли, который создал Силиконовую долину. Мы с ним сотрудничаем, и американские коллеги готовы нам помогать.

8 лет наш институт проводит международные бизнес-форумы с участием предпринимателей, инвесторов, политиков и ученых из ЕС, Центральной Азии, США. Темы разные, но задача одна — научиться быть полезными друг другу, монетизировать идеи, созданные светлыми головами, а также обратить внимание на Латвию как на привлекательную для инвестиций страну. Министерство экономики Латвии это начинание поддерживает, и каждый форум становится шагом вперед. Но таких шагов должно быть больше...

Ролика в ТикТок мало…

— Серьезной проблемой для Латвии остается качество управления, — говорит Нина Линде. — К сожалению, политики у нас часто приходят к власти на эмоциях, благодаря роликам в ТикТоке, а о законах экономики они часто понятия не имеют.

В последнее время мы тесно сотрудничаем со странами Азии, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, которым удалось за короткий период достичь больших успехов: экономика там растет, бедность практически изжита, почти 40% населения — молодежь. И это не случайность, а результат умной политики.

В Узбекистане министры, с которыми я встречаюсь, доктора наук и советники руководителей обязаны иметь высшее образование, а лучше — научную степень. Это не формальное требование, а гарантия компетентности и качества принимаемых решений.

Я 4 года проработала в министерствах — образования и науки, а также среды и регионального развития, и знаю, что у нас в госуправлении немало талантливых людей. Но без политической поддержки любые идеи остаются на бумаге. А политический руководитель либо решает сиюминутные задачи, либо даже не в состоянии понять, зачем нужны те или иные меры.

— Какая-то нерадостная картина получается… Есть ли у Латвии шансы на успех?

— Конечно есть! Наш известный предприниматель Киров Липман правильно говорит, что Латвия — это гора золота, которое нужно научиться добывать. Существует множество бизнес-ниш, неиспользованных возможностей, которые при умном подходе и достаточном финансировании могут вывести Латвию в региональные лидеры Северной Европы в сфере инноваций.

А потенциал у нас есть. Латвийский препарат милдронат, укрепляющий сердце, известен во всем мире, у нас умеют производить вкусные продукты. В рамках нашего форума мы каждый год награждаем успешных в бизнесе и науке женщин, и претендентов на эту награду хватает.

Большие перспективы открывают global services — международные колл-центры, которые могут работать в Латвии на крупные компании мира. Наши молодые люди владеют многими языками, и это большое конкурентное преимущество. Усилить его могло бы возвращение обязательных экзаменов по точным наукам в средней школе, которые сейчас многие не сдают...

Латвия может!

— У нас принято критиковать латвийскую налоговую систему, — продолжает Нина Линде. — Но позитивно то, что в этом году правительству удалось свести концы с концами без повышения НДС. Хотя в будущем без этого, наверно, не обойтись.

На днях опубликован Международный индекс налоговой конкурентоспособности 2025 года, и Латвия в нем занимает второе (!) место среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, после Эстонии. И это очень хорошая новость!

Эксперты оценили достоинства нашей системы: налогообложение прибыли только при выплате дивидендов, фиксированная ставка подоходного налога с физических лиц, разумные налоги с рабочей силы, система, стимулирующая реинвестиции.

Международное признание способствует иностранным инвестициям. И это направление нужно развивать, создавая выгодные условия для тех, кто готов вкладывать деньги в нашу страну, и в первую очередь в науку, инновационное производство.

Предоставление вида на жительство также остается действенным инструментом для привлечения инвестиций.

— Это еще одна больная тема. Правительство постоянно сокращает круг получателей ВНЖ…

— Международная обстановка диктует свои правила, но и тут можно найти золотую середину между интересами безопасности и изоляцией, желанием замкнуться в себе. Оно идет от неуверенности в себе, заниженной самооценки, хотя нам есть чем гордиться.

Мне очень нравится девиз проекта, рассказывающего об успешных предпринимателях, — Latvija var! («Латвия может!»).

Правда, может! Мы очень многое можем. Нужно верить в себя, и это относится не только к отдельному человеку...

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ