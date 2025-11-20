Дорога на «Евровидение»: определились полуфиналисты Supernova

31 января и 7 февраля они поборются за выход в финал, а 14 февраля лучшие сразятся за путевку в Вену (Австрия) на ежегодный конкурс "Евровидение, который пройдет в мае.
Blurie — Lovin' Always Gets Me Down
Daba — Panic Attack
De Mantra — Let Them
Edvards Strazdiņš — I Ain't Got The Guts
ELPO — Blakus
Emilija — All We Ever Had
Honey Blue — Blue Disco
Ivo Grīsniņš Grīslis — Home
Jānis Rugājs — Smoke
Kautkaili ar dziesmu Te un tagad
Krisy — Take It
KRISTĪNE MEGIJA — Insanity
LEGZDINA — Ribbon
Miks Galvanovskis — Cruel Angel
NOLARK — Different Places
Papīra lidmašīnas — You're My Saviour
PAULA — Dejot vien
Robert Ox — Ravin' At The Taj Mahal
TIKASHA SAKAMA — #010126 CODA
Vēstnieks — Vai tas ir kāds brīnums?