В Варшаве запретят держать сумки на свободном месте в автобусе

20 ноября, 2025

Всюду жизнь 0 комментариев

В Варшаве обсуждают обновление правил поведения в городском транспорте. Транспортное управление ZTM предлагает расширить перечень запретов, чтобы упростить работу контролёров и обеспечить больший комфорт пассажиров.

За последние годы город проводил несколько социальных кампаний, призывая жителей не говорить громко по телефону, не носить рюкзаки за спиной, не есть и не пить в салоне, а также не перекрывать дверные проёмы. Однако жалобы продолжают поступать. По словам представителей ZTM, часть нарушений не была чётко описана в действующих правилах, поэтому вмешательство сотрудников служб контроля часто оказывалось затруднено.

Новые предложения включают запрет на лежание в салоне, занятие нескольких сидячих мест сразу, а также размещение сумок и других вещей на сиденьях. Отдельно подчёркивается, что пассажиров обяжут держать личные вещи на коленях, чтобы освобождать место для других пасажиров. 

Чиновники отмечают, что изменения готовятся по запросам городскойполиции и контролёров, которым требуется более ясная нормативная база для работы. По их словам, обновлённые правила позволят оперативнее реагировать на спорные ситуации — от пассажиров, лежащих в салоне от конечной до конечной, до случаев, когда багаж занимает свободные места.

В ZTM подчёркивают, что цель нововведений — улучшить условия для всех пользователей транспорта и дать службам контроля понятный инструментарий для работы.

Тот случай, когда Риге стоит присмотреться к опыту польской столицы. 

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

На польского посла напали в Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

