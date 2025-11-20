В Варшаве запретят держать сумки на свободном месте в автобусе

За последние годы город проводил несколько социальных кампаний, призывая жителей не говорить громко по телефону, не носить рюкзаки за спиной, не есть и не пить в салоне, а также не перекрывать дверные проёмы. Однако жалобы продолжают поступать. По словам представителей ZTM, часть нарушений не была чётко описана в действующих правилах, поэтому вмешательство сотрудников служб контроля часто оказывалось затруднено.

Новые предложения включают запрет на лежание в салоне, занятие нескольких сидячих мест сразу, а также размещение сумок и других вещей на сиденьях. Отдельно подчёркивается, что пассажиров обяжут держать личные вещи на коленях, чтобы освобождать место для других пасажиров.

Чиновники отмечают, что изменения готовятся по запросам городскойполиции и контролёров, которым требуется более ясная нормативная база для работы. По их словам, обновлённые правила позволят оперативнее реагировать на спорные ситуации — от пассажиров, лежащих в салоне от конечной до конечной, до случаев, когда багаж занимает свободные места.

В ZTM подчёркивают, что цель нововведений — улучшить условия для всех пользователей транспорта и дать службам контроля понятный инструментарий для работы.

Тот случай, когда Риге стоит присмотреться к опыту польской столицы.