Латте на овсяном молоке или ..грудном?

20 ноября, 2025 15:02

Всюду жизнь

На прошлой неделе Sprudge? один из старейших и самых авторитетных англоязычных ресурсов о кофейной культуре, рассказал о новом TikTok-«хаке». Люди покупают двойной эспрессо в кафе, а затем смешивают его с овсяным молоком и льдом, которые принесли с собой. Получается почти полноценный латте за половину цены. И, как это часто бывает в соцсетях, обсуждение ушло далеко от исходной темы.

Под постом посыпались истории бариста о самых необычных просьбах гостей. И неожиданно выяснилось: среди всех возможных диковинок довольно часто упоминается грудное молоко. Некоторые посетители приносили его с собой и просили подогреть. Другие — хотели, чтобы на нём приготовили кофе. Большинство таких рассказов звучат как мягкие городские легенды, но часть — как бытовые эпизоды из жизни кафе.

Sprudge подчёркивает: главное обсуждение в этой теме — это вовсе не сенсации, а права и удобства кормящих матерей, нормальные условия для сцеживания, адекватная инфраструктура в общественных пространствах и отсутствие стигмы.

А вот необычные просьбы — это уже отдельный культурный слой. Люди действительно бывают разными, и у каждого свои представления о «правильности», «натуральности» и «омоложении». Особенно в эпоху, когда биохакинг и эксперименты с образом жизни приобрели массовую популярность.

И да — грудное молоко в кафе звучит непривычно, но это не что-то запрещённое или криминальное. Это просто одна из тех ситуаций, где реальность иногда оказывается причудливее мемов.

Главные новости

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются
Важно

Литва открыла границу с Белоруссией, а грузовики всё не возвращаются

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph
Важно

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Киноафиша 15:41

Киноафиша

Загрузка

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Важно 15:38

Важно

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

На польского посла напали в Петербурге

Мир 15:23

Мир

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

Важно 15:19

Важно

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Мир 15:16

Мир

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

ЧП и криминал 15:07

ЧП и криминал

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Важно 15:05

Важно

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

