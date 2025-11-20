Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Euronews 20 ноября, 2025 15:16

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Экспресс-поезд R 658 столкнулся с пассажирским поездом Os 8053 между станциями Зливи и Дивчице около 6:20 утра, что вынудило власти остановить железнодорожное движение на линии и организовать перевозку пассажиров автобусами.

Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла двух в утренний час пик, когда поезда обычно перевозят людей, направляющихся на работу.

На место происшествия прибыли 7 спасательных бригад и вертолёт. В больницу Ческе-Будеёвице были доставлены 5 тяжелораненых пассажиров. Обд этом сообщила пресс-секретарь Ива Новакова в заявлении для чешских СМИ.

Первоначально службы спасения сообщили о двух тяжелораненых и 42 пассажирах с незначительными травмами, после чего данные были обновлены.

Ян Кучера, генеральный инспектор железнодорожной инспекции, сообщил, что четыре эксперта изучают, стал ли инцидент результатом человеческой ошибки, технического сбоя или системных проблем.

"Суть в том, чтобы выяснить, что стало причиной этого чрезвычайного происшествия", - сказал Кучера в интервью национальной телекомпании ČT24.

По словам Кучеры, один железнодорожный инспектор ехал в поезде во время своего рейса из Ческе-Будеёвице в Пльзень и смог сразу же оказать помощь спасателям.

Чешские СМИ сообщают, что один из машинистов, возможно, проехал на запрещающий сигнал, и оба поезда, предположительно, заметили друг друга на расстоянии нескольких сотен метров, но не смогли вовремя остановиться.

Железнодорожная линия остается закрытой до завершения расследования и работ по очистке.

Туск: диверсия - дело рук украинцев, работавших на Москву

Эта авария стала последней в череде происшествий на железной дороге в Центральной Европе за последние дни.

В воскресенье вечером 13 человек были госпитализированы после столкновения поездов в соседней Словакии. Расследование этого инцидента - второго за месяц - продолжается.

13 октября на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда, в результате чего пострадали десятки пассажиров, вдео из них были госпитализированы в критическом состоянии.

Во вторник власти Польши заявили, что российские спецслужбы организовали взрыв на железнодорожной линии, по которой перевозится помощь в Украину, и осуществили его два украинца, работавшие в качестве их агентов.

Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Киноафиша 15:41

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

На польского посла напали в Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

