Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

О том, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения, известно всем.  Для современной молодёжи умение водить машину так же необходимо, как навык чтения или работы за компьютером.  

Надёжность, доверие, опыт

Недавно в Риге был проведён опрос среди молодых людей, получивших водительские права. Цель исследования — узнать, каким автошколам жители столицы доверяют больше всего.

Одной из лучших была названа автошкола «Мустанг». Как отмечают участники опроса, именно эта автошкола ассоциируется с надёжностью, опытом и человеческим подходом. Многие рижане добавляют, что в «Мустанге» учились их родители, друзья и знакомые, а значит, школа уже давно заслужила репутацию учебного заведения,  где действительно учат водить автомобиль, а не просто выдают сертификаты.

Слово -- студентам

Лига, 22 года: -- Моя мама училась в «Мустанге» ещё в 2000-х, и я тоже решила пойти туда. Мама говорила, что там отличная атмосфера, внимательные преподаватели, и это оказалось правдой.  Я очень рада, что закончила именно эту школу. Экзамены в CSDD сдала без труда и с первого раза. Как, впрочем, и большинство моих  одногруппников из «Мустанга».

Артур, 19 лет: -- Впервые сесть за руль – психологически сложно для любого человека. Для меня, например, очень важно, чтобы инструктор не кричал и всё объяснял спокойно. В автошколе «Мустанг» инструкторы именно такие — терпеливые и опытные. Благодаря таким наставникам я очень быстро преодолел психологический барьер.

Валерия, 21 год: -- Школа «Мустанг» находится в самом центре Риги, на улице Меркеля, 8, что очень удобно – сюда можно легко добраться из любого района города. Классы для теоретических занятий прекрасно оборудованы. А все машины для практических занятий новые – приятно садиться за руль!

Роберт, 20 лет: -- В автошколе «Мустанг» мне нравится то, что не ты подстраиваешься под занятия, а занятия подстраиваются под тебя. Например, я учусь в вузе на дневном отделении, а значит, дневные курсы мне не подходили. Записался в вечернюю группу,  также занятия проходили в выходные, и это было очень удобно.  

Тимур, 18 лет: -- Я живу с родителями в Испании. На прошлый Новый год моя рижская бабушка подарила мне сертификат на теоретический онлайн-курс в «Мустанге». Уже весной я начал заниматься онлайн в удобном для себя режиме. В моём распоряжении были видеолекции, консультации с преподавателем. А летом, приехав в Ригу, я без труда сдал теорию, прошел курс вождения и получил права.

Проверено временем!

«Мустанг» — одна из  первых крупных автошкол в Риге, у неё богатейший опыт и многолетние традиции обучения. Здесь даются по-настоящему глубокие и качественные знания. При этом школа не стоит на месте: современные онлайн-курсы, гибкий график и удобная платформа для теории делают процесс обучения комфортным и доступным для всех. Так что, если вы ищете автошколу, которой доверяют поколения рижан, — выбор очевиден.

«Мустанг» — это школа, проверенная временем, школа, где начинается уверенность за рулём!

Больше информации на сайте: www.mustangs.lv.

Центральный филиал  автошколы «Мустанг» находится по адресу: Рига,  ул. Меркеля, 8. Телефоны: 20370807, 20370806.

