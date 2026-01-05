32 кубинца из личной охраны Мадуро погибли в ходе операции по его захвату

«В результате преступного нападения правительства Соединенных Штатов на братскую Боливарианскую Республику Венесуэлу… в боевых действиях погибли 32 кубинца, которые выполняли миссии от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по просьбе аналогичных органов южноамериканской страны», — цитирует официальное издание Cubadebate заявление правительства Кубы.

Кубинские власти продолжают, что эти люди «пали, после упорного сопротивления, в прямом бою с нападавшими или в результате бомбардировок различных объектов».

В кратком заявлении не уточняется роль кубинцев в Венесуэле, но правительства двух стран давно союзничают: Куба предоставляет Венесуэле поддержку в области безопасности в обмен на нефть.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил, что кубинские военные обеспечивали защиту Мадуро и его жены «по просьбе» Венесуэлы.

Венесуэла не подтвердила точное число погибших во время рейда США на резиденцию Мадуро в Каракасе в субботу. Пока что правительство Кубы — единственное, которое предоставило официальные данные о погибших.

Тем не менее, венесуэльские СМИ сообщили в субботу о по меньшей мере 25 погибших, 15 из которых — бойцы 6-го батальона президентской охраны, подразделения, отвечающего за безопасность венесуэльского президента и его семьи.

Газета New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников, попросивших об анонимности, утверждает, что число жертв достигло 80 и, по всей видимости, будет расти.

Би-би-си не удалось подтвердить эту информацию из независимых источников.

Как прошла операция по поимке Мадуро

Судя по обнародованной спецслужбами США информации, Мадуро и его жена были задержаны ранним утром 3 января вскоре после американских ракетных ударов по Венесуэле. Обоих захватили в их доме в столице страны — Каракасе.

Источники американского партнера Би-би-си, телеканала CBS, сообщили, что операцию провел отряд Delta Force — главное контртеррористическое подразделение США.

Как рассказало американское военное руководство, когда вертолеты со спецназом США долетели до резиденции Мадуро, по ним с земли открыли огонь, те ответили.

Затем группа захвата пленила Николаса Мадуро и его жену Силию, вертолеты поднялись в воздух и в 3:29 по Восточному побережью США, то есть, через 4 часа и 43 минуты после начала операции, сели на авианосце «Иводзима».

Телекомпания CNN сообщила, ссылаясь на осведомленный анонимный источник, что по ходу пленения Мадуро несколько американских военных получили не опасные для жизни осколочные и пулевые ранения.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции рассказал, что во время операции было «много стрельбы».

Что известно о связях Кубы и Венесуэлы

Как писала в декабре New York Times со ссылкой на источники, близкие к правительству Венесуэлы, Мадуро усилил меры личной безопасности, в том числе сменил место, где он спит.

При этом лидер страны опирался на Кубу, своего ключевого союзника, на фоне растущей угрозы военного вмешательства США.

По данным издания, ближайшее окружение президента было напряжено, а сам Мадуро пытался защититься от возможного точечного удара или рейда спецназа, часто меняя места ночлега и мобильные телефоны. Меры предосторожности усилились с сентября, когда США начали наращивать военное присутствие в Карибском море.

Мадуро также расширил присутствие телохранителей-кубинцев в своей личной охране и привлек больше кубинских офицеров контрразведки к работе венесуэльской армии, сказал один из собеседников NYT.

Ранее Венесуэла поставляла Гаване до 90 тыс. баррелей субсидируемой нефти в день в обмен на разведданные и медицинские услуги. Испанская El País сообщала, что, хотя объемы поставок сократились из-за коллапса экономики Венесуэлы, этот бартер по-прежнему остается важным для выживания обоих режимов.

По данным Reuters и офицеров-перебежчиков, кубинские военные советники встроены в подразделения вооруженных сил Венесуэлы для контроля за принятием решений. Их присутствие необходимо, чтобы венесуэльские генералы не смогли создать какую-либо эффективную оппозицию правящей социалистической партии, пишет агентство.

Куба также делится с Венесуэлой технологиями и опытом в области наблюдения за гражданами.

Правозащитная организация Freedom House отмечает, что венесуэльские удостоверения личности и системы социального контроля, созданные по образцу кубинских баз данных, позволяют государству отслеживать поведение людей и ограничивать доступ к продуктам питания и услугам в зависимости от их политической лояльности.

После захвата Мадуро возникли вопросы о том, может ли администрация Трампа рассмотреть возможность проведения аналогичной операции против Кубы.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что военные действия не понадобятся, потому что «Куба готова к падению».

В субботу госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал Кубу как «катастрофу», управляемую «некомпетентными маразматиками».

«Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы беспокоился — по крайней мере, немного», — сказал Рубио.