Латвиец в Германии угнал автомобиль и попал на нём сразу в несколько ДТП

Как сообщают немецкие СМИ, в результате его действий были повреждены восемь автомобилей и один велосипед. В нескольких авариях лёгкие травмы получили три человека.

После задержания полиция Мюнстера совместно с коллегами из Нижней Саксонии провела обыск в квартире подозреваемого в Бад-Бентхайме. В ходе следственных действий были изъяты наркотические вещества и мобильный телефон.

Правоохранительные органы не исключают, что мужчина находился в состоянии психического кризиса. Токсикологическое исследование показало наличие каннабиса в его организме. Кроме того, установлено, что на момент инцидентов у него не было действующих водительских прав.

В отношении задержанного выдвинуты обвинения в создании угрозы безопасности дорожного движения, оставлении места ДТП, управлении транспортным средством без водительских прав, а также причинении телесных повреждений по неосторожности.