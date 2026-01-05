Россия пожаловалась в МОК на Браже: не пустила спортсменов в Сигулду

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о включении 14 российских спортсменов в список лиц, нежелательных для Латвии, тем самым запретив им въезд в страну. Решение было принято в связи с этапом Кубка мира по санному спорту, прошедшим в Сигулде с 2 по 4 января, который одновременно являлся одним из пяти квалификационных соревнований к Олимпийским играм.

После решения Спортивного арбитражного суда шесть российских спортсменов получили статус нейтральных атлетов (позднее трое его лишились), что теоретически позволяло им участвовать в соревнованиях. Однако включение российских спортсменов в список нежелательных лиц лишило их возможности выступить, поскольку они не могли въехать в Латвию.

В российских СМИ решение латвийской стороны успела раскритиковать президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. «Мне кажется, что спорт должен стремиться к объективности, уважению к человеку и равному отношению независимо от его происхождения и гражданства. Это конкретное решение, которое нам направила Федерация санного спорта Латвии, создаёт опасный прецедент. Сегодня это может касаться нас, а завтра — кого-то другого. Поэтому его нельзя игнорировать», — сказала она.

Во время этапа в Сигулде в разговоре с изданием LSM.lv президент Федерации санного спорта Латвии Клавс Васкс сообщил, что как российская федерация санного спорта, так и Олимпийский комитет России направили жалобы в Международный олимпийский комитет, однако выразил сомнение, что это повлечёт какие-либо юридические последствия. «Следует учитывать, что Олимпийский комитет России находится под санкциями со стороны МОК. Соответственно, юридический статус таких жалоб до конца не ясен».

«Процесс был непрозрачным, с несколькими апелляциями относительно статуса нейтральности. По соображениям государственной безопасности этих спортсменов пришлось не допустить к соревнованиям. Это, впрочем, решение компетентных государственных органов», — более подробно прокомментировал принятое решение Васкс.

"Спортсмены государства-агрессора не приветствуются в Латвии. Я приняла решение включить 14 граждан РФ в список нежелательных для Латвийской Республики лиц (persona non grata)", - прокомментировала такое решение глава МИД Латви.

Запрет на въезд в Латвию установлен на неопределённый срок. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции, которая предусматривает, что в случае признания иностранца нежелательным для Латвии лицом («persona non grata») решение о его включении в соответствующий список принимает министр иностранных дел.