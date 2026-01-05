Президент Латвии помиловал одного заключенного

Из них 12 ходатайств о помиловании не были удовлетворены, но один осужденный был помилован и полностью освобожден от отбывания основного наказания.

На данный момент президент помиловал 19 человек и рассмотрел 322 ходатайства о помиловании от осужденных.

Ходатайство о помиловании может быть подано после вступления в силу судебного приговора, за исключением случаев, когда лицо было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление, предусматривающее тюремное заключение.

В случаях, когда лицо было осуждено за тяжкое преступление, ходатайство о помиловании может быть подано, если фактически отбыто не менее половины назначенного тюремного срока.

В свою очередь, когда лицо было осуждено за особо тяжкое преступление, ходатайство о помиловании может быть подано, если фактически отбыто не менее двух третей срока тюремного заключения. В отличие от этого, если человек приговорен к пожизненному заключению, он должен отбыть не менее 20 лет тюремного заключения, прежде чем подать ходатайство.

Предыдущий президент Латвии Эгилс Левитс рассмотрел 409 ходатайств о помиловании за время своего президентства и поддержал 21. В свою очередь, бывший президент Латвии Раймондс Вейонис рассмотрел 697 ходатайств о помиловании за время своего президентства и поддержал 22. Наибольшее количество ходатайств о помиловании рассмотрел Гунтис Улманис, который рассмотрел 3391 ходатайство о помиловании за время своего президентства, из которых он поддержал 219.