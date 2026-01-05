Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент Латвии помиловал одного заключенного

Редакция PRESS 5 января, 2026 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич в понедельник рассмотрел 13 ходатайств о помиловании от осужденных, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Из них 12 ходатайств о помиловании не были удовлетворены, но один осужденный был помилован и полностью освобожден от отбывания основного наказания.

На данный момент президент помиловал 19 человек и рассмотрел 322 ходатайства о помиловании от осужденных.

Ходатайство о помиловании может быть подано после вступления в силу судебного приговора, за исключением случаев, когда лицо было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление, предусматривающее тюремное заключение.

В случаях, когда лицо было осуждено за тяжкое преступление, ходатайство о помиловании может быть подано, если фактически отбыто не менее половины назначенного тюремного срока.

В свою очередь, когда лицо было осуждено за особо тяжкое преступление, ходатайство о помиловании может быть подано, если фактически отбыто не менее двух третей срока тюремного заключения. В отличие от этого, если человек приговорен к пожизненному заключению, он должен отбыть не менее 20 лет тюремного заключения, прежде чем подать ходатайство.

Предыдущий президент Латвии Эгилс Левитс рассмотрел 409 ходатайств о помиловании за время своего президентства и поддержал 21. В свою очередь, бывший президент Латвии Раймондс Вейонис рассмотрел 697 ходатайств о помиловании за время своего президентства и поддержал 22. Наибольшее количество ходатайств о помиловании рассмотрел Гунтис Улманис, который рассмотрел 3391 ходатайство о помиловании за время своего президентства, из которых он поддержал 219.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

