Взрыв дома в Риге: чем поможет страховка от такого несчастья?

© LETA 5 января, 2026 16:44

Юридическая консультация 0 комментариев

LETA

В связи с взрывом газа в многоквартирном доме в Риге на улице Баускас компания по страхованию рисков If P&C Insurance («If») выплатила около 7000 евро, сообщили агентству LETA в страховой компании.

В «If» застрахованы две квартиры, расположенные в многоквартирном доме по адресу улица Баускас, 15, Рига. Сразу после трагического происшествия страховщик связался со всеми владельцами застрахованных квартир и оказал им поддержку.

Среди пострадавших — семья с тремя детьми и бабушкой, которой страховщик предоставил внеочередную помощь на сумму более 3500 евро с целью обеспечить безопасное временное жильё. Кроме того, семье были выделены средства в размере 1000 евро на приобретение товаров первой необходимости и покрытие других расходов, связанных с чрезвычайной ситуацией.

Другому владельцу квартиры выплачено 1800 евро в качестве компенсации за утраченный доход от сдачи жилья в аренду.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от взрыва здании компания по страхованию рисков Compensa Vienna Insurance Group («Compensa») застраховала три квартиры. В том числе в понедельник компания получила первое заявление о страховой выплате и осуществила единовременную помощь в размере 1500 евро. Эта выплата предназначена для покрытия неотложных повседневных расходов в ситуации, когда жильё временно непригодно для проживания, а также для обеспечения возможности приобрести товары первой необходимости.

В «Compensa» отмечают, что помимо единовременной помощи клиенты получат компенсацию расходов на аренду временного жилья, а страховые выплаты за повреждения будут произведены после оценки и расчёта нанесённого ущерба. Сотрудники страховщика связались со всеми клиентами, чьё имущество застраховано в этом здании, чтобы предоставить информацию о возможностях поддержки, порядке подачи заявлений и получении компенсаций.

В свою очередь в компании по страхованию рисков Balta застрахованы восемь квартир, находящихся в этом доме. Эвакуированным после взрыва людям, которым запрещено находиться в доме, «Balta» выплатит единовременную компенсацию в размере 1000 евро для приобретения товаров первой необходимости, одежды и других нужных вещей. Если будет установлено, что в доме невозможно проживать до его восстановления, «Balta» также компенсирует аренду равноценного жилья, фиксированные коммунальные платежи — за воду, электричество и отопление, а также ежемесячные платежи охранной компании, поставщикам телевидения и интернет-услуг по пострадавшей квартире.

Страхование также покроет расходы на восстановление квартир, повреждённых взрывом, и ответственность клиента за общее имущество.

Также сообщалось, что взрыв в пятиэтажном жилом доме в Торнякалнсе в пятницу, 2 января, произошёл из-за незаконно повреждённого газопровода. В результате обрушились верхние этажи здания и крыша, жильцы были эвакуированы, несколько человек получили травмы, двое погибли. Самоуправление обеспечивает пострадавшим от взрыва жителям возможность временного размещения.

