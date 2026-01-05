Физики заявили, что Вселенная не может быть симуляцией — и у них есть доказательства

По их расчётам, реальность в принципе нельзя полностью описать алгоритмами. А значит, её нельзя и воспроизвести в виде компьютерной симуляции — какой бы мощной она ни была.

Исследователи опирались на знаменитую теорему Гёделя о неполноте. В упрощённом виде она говорит следующее: в любой достаточно сложной логической системе всегда существуют истинные утверждения, которые невозможно доказать внутри самой этой системы. Компьютеры же по определению работают именно так — по набору формальных правил и алгоритмов.

Физики утверждают: если бы Вселенная была симуляцией, она должна была бы быть полностью алгоритмической. Но законы реальности, по их словам, требуют неалгоритмического понимания — то есть чего-то, что нельзя свести к вычислениям, коду и пошаговым инструкциям.

И тут становится ещё интереснее. Современная физика уже давно ушла от идеи, что пространство и время — это «основа всего». В теориях квантовой гравитации они возникают из более глубинного уровня — из информации. Но даже этот информационный уровень, как показывают расчёты, не может быть полностью вычислимым.

Один из авторов работы, физик Лоуренс Краусс, формулирует это жёстко: фундаментальные законы физики не находятся внутри пространства и времени — они создают их. А значит, никакая симуляция, которая сама живёт внутри вычислительной системы, не способна воспроизвести такую реальность целиком и без противоречий.

Проще говоря, если бы наш мир был «программой», в нём рано или поздно должны были бы появиться логические дыры, которые можно полностью описать вычислениями. Но сама структура реальности, по расчётам учёных, устроена так, что она всегда ускользает от полного алгоритмического описания.

Важно уточнение: физики не говорят, что «симуляция — глупая идея». Они говорят другое: даже если Вселенная выглядит как вычислительная система, это ещё не значит, что её можно вычислить полностью. А раз нельзя — значит, она не может быть симуляцией в строгом смысле этого слова.

Так что на сегодняшний день вывод звучит почти обидно для любителей «Матрицы»: мы, скорее всего, живём не в чьём-то коде, а в реальности, которая глубже любого компьютера.