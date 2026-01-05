Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Физики заявили, что Вселенная не может быть симуляцией — и у них есть доказательства

Редакция PRESS 5 января, 2026 16:08

Наука 0 комментариев

Теория о том, что мы живём в компьютерной симуляции, много лет была любимицей фантастов, философов и айтишников. Мол, если компьютеры становятся всё мощнее, почему бы не предположить, что кто-то уже «запустил» нашу Вселенную как программу. Но физики из University of British Columbia Okanagan решили проверить эту идею не на уровне разговоров, а на уровне строгой математики — и пришли к неприятному для симуляторов выводу.

По их расчётам, реальность в принципе нельзя полностью описать алгоритмами. А значит, её нельзя и воспроизвести в виде компьютерной симуляции — какой бы мощной она ни была.

Исследователи опирались на знаменитую теорему Гёделя о неполноте. В упрощённом виде она говорит следующее: в любой достаточно сложной логической системе всегда существуют истинные утверждения, которые невозможно доказать внутри самой этой системы. Компьютеры же по определению работают именно так — по набору формальных правил и алгоритмов.

Физики утверждают: если бы Вселенная была симуляцией, она должна была бы быть полностью алгоритмической. Но законы реальности, по их словам, требуют неалгоритмического понимания — то есть чего-то, что нельзя свести к вычислениям, коду и пошаговым инструкциям.

И тут становится ещё интереснее. Современная физика уже давно ушла от идеи, что пространство и время — это «основа всего». В теориях квантовой гравитации они возникают из более глубинного уровня — из информации. Но даже этот информационный уровень, как показывают расчёты, не может быть полностью вычислимым.

Один из авторов работы, физик Лоуренс Краусс, формулирует это жёстко: фундаментальные законы физики не находятся внутри пространства и времени — они создают их. А значит, никакая симуляция, которая сама живёт внутри вычислительной системы, не способна воспроизвести такую реальность целиком и без противоречий.

Проще говоря, если бы наш мир был «программой», в нём рано или поздно должны были бы появиться логические дыры, которые можно полностью описать вычислениями. Но сама структура реальности, по расчётам учёных, устроена так, что она всегда ускользает от полного алгоритмического описания.

Важно уточнение: физики не говорят, что «симуляция — глупая идея». Они говорят другое: даже если Вселенная выглядит как вычислительная система, это ещё не значит, что её можно вычислить полностью. А раз нельзя — значит, она не может быть симуляцией в строгом смысле этого слова.

Так что на сегодняшний день вывод звучит почти обидно для любителей «Матрицы»: мы, скорее всего, живём не в чьём-то коде, а в реальности, которая глубже любого компьютера.

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс
«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

