Сухие цифры: Латвия с начала войны помогла Украине уже на миллиард евро

Редакция PRESS 5 января, 2026 15:35

LETA

Практическая помощь Латвии Украине с начала войны составила почти 1 млрд евро, говорится в ежегодном докладе министра иностранных дел Байбы Браже о проделанной работе и планах внешней политики на 2026 год.

В докладе отмечается, что позиция Латвии остается неизменной - всесторонняя поддержка Украины будет продолжена, европейские страны должны играть лидирующую роль и увеличить свой вклад в поддержку Украины как минимум до 0,25 % от валового внутреннего продукта (ВВП).

В докладе также говорится, что Латвия отстаивает право Украины на самооборону от агрессии в международных организациях и в двустороннем диалоге со странами, призывает к поддержке Украины во всех формах и к усилению политического, военного, экономического и дипломатического давления на Россию и страны, поддерживающие ее агрессию. Латвийские официальные лица поддерживают активный диалог с Украиной, а также регулярно посещают ее.

В докладе отмечается, что значительная работа была проделана в рамках "Коалиции желающих", которая работает с союзниками над послевоенными гарантиями безопасности для Украины. Также Латвия присоединилась к международной инициативе по содействию возвращению домой украинских детей, преступно депортированных Россией.

Латвия оказывает Украине политическую, дипломатическую и практическую помощь, включая военную, гуманитарную и финансовую, помощь в восстановлении и развитии.

На основании соглашения о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, подписанного Латвией и Украиной в апреле 2024 года, Латвия предоставляет Украине военную поддержку в размере 0,25% от ВВП и помощь для восстановления в размере 15 млн евро в период с 2024 по 2026 год.

В докладе отмечается, что военная поддержка Украины со стороны Латвии в 2025 году включала закупки у латвийской военной промышленности, участие в коалициях стран в поддержку Украины, в том числе лидерство Латвии в коалиции дронов, и военную подготовку украинских солдат.

В 2025 году Латвия присоединилась к инициативе НАТО "Список приоритетных потребностей Украины", выделив 7,2 млн евро, а также приняла участие в миссии НАТО по содействию безопасности и обучению в Украине. Латвия также присоединилась к инициативе НАТО "Renovator", направленной на модернизацию системы военной медицины и реабилитации в Украине.

С учетом того, что Украина тратит около 60% своего бюджета на финансирование военных расходов, Латвия активно участвовала в переговорах о поддержке Украины Европейским союзом (ЕС) на период 2026-2027 годов, в том числе лоббируя передачу активов Центрального банка России для стабилизации финансовой ситуации Украины и восстановления страны.

В декабре 2025 года государства ЕС согласились заморозить на неопределенный срок активы Центрального банка России, а в декабре Евросовет принял решение о кредитных средствах для Украины в течение следующих двух лет.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США
«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле
Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP
«К каждому полицейского не приставишь»: запрет на салюты озадачил RPP

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

