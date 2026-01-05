Сухие цифры: Латвия с начала войны помогла Украине уже на миллиард евро

В докладе отмечается, что позиция Латвии остается неизменной - всесторонняя поддержка Украины будет продолжена, европейские страны должны играть лидирующую роль и увеличить свой вклад в поддержку Украины как минимум до 0,25 % от валового внутреннего продукта (ВВП).

В докладе также говорится, что Латвия отстаивает право Украины на самооборону от агрессии в международных организациях и в двустороннем диалоге со странами, призывает к поддержке Украины во всех формах и к усилению политического, военного, экономического и дипломатического давления на Россию и страны, поддерживающие ее агрессию. Латвийские официальные лица поддерживают активный диалог с Украиной, а также регулярно посещают ее.

В докладе отмечается, что значительная работа была проделана в рамках "Коалиции желающих", которая работает с союзниками над послевоенными гарантиями безопасности для Украины. Также Латвия присоединилась к международной инициативе по содействию возвращению домой украинских детей, преступно депортированных Россией.

Латвия оказывает Украине политическую, дипломатическую и практическую помощь, включая военную, гуманитарную и финансовую, помощь в восстановлении и развитии.

На основании соглашения о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности, подписанного Латвией и Украиной в апреле 2024 года, Латвия предоставляет Украине военную поддержку в размере 0,25% от ВВП и помощь для восстановления в размере 15 млн евро в период с 2024 по 2026 год.

В докладе отмечается, что военная поддержка Украины со стороны Латвии в 2025 году включала закупки у латвийской военной промышленности, участие в коалициях стран в поддержку Украины, в том числе лидерство Латвии в коалиции дронов, и военную подготовку украинских солдат.

В 2025 году Латвия присоединилась к инициативе НАТО "Список приоритетных потребностей Украины", выделив 7,2 млн евро, а также приняла участие в миссии НАТО по содействию безопасности и обучению в Украине. Латвия также присоединилась к инициативе НАТО "Renovator", направленной на модернизацию системы военной медицины и реабилитации в Украине.

С учетом того, что Украина тратит около 60% своего бюджета на финансирование военных расходов, Латвия активно участвовала в переговорах о поддержке Украины Европейским союзом (ЕС) на период 2026-2027 годов, в том числе лоббируя передачу активов Центрального банка России для стабилизации финансовой ситуации Украины и восстановления страны.

В декабре 2025 года государства ЕС согласились заморозить на неопределенный срок активы Центрального банка России, а в декабре Евросовет принял решение о кредитных средствах для Украины в течение следующих двух лет.