Задержанное в Лиепае судно не причастно к разрыву подводного кабеля

Предприятие сообщает, что ремонтные работы запланированы, однако в Балтийском море есть и другие кабели, восстановление которых будет проводиться в приоритетном порядке. В зависимости от погодных условий кабель между Литвой и Латвией может быть восстановлен на следующей неделе или еще неделей позже.

В "Arelion" пояснили, что поврежден оптоволоконный кабель, используемый для оказания услуг связи и передачи данных как частным потребителям, так и компаниям и организациям. В связи с повреждением трафик в настоящее время перенаправляется по другим сетевым маршрутам "Arelion".

Компания отказалась раскрыть размер ущерба, причиненного повреждением кабеля.

Как сообщалось, данные Государственной полиции в настоящее время не указывают на то, что судно в Лиепайском порту связано с повреждением оптического кабеля в Балтийском море.

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Госполиции, вчера вечером полиция завершила работу на судне, которое подозревалось в возможном повреждении кабеля. В ходе процессуальных действий полицейские осмотрели судно и якорь, изучили техническое оборудование и журналы, а также допросили несколько человек. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставляя всю необходимую для расследования информацию.

В настоящее время полученная информация не дает оснований полагать, что данное судно причастно к повреждению оптического кабеля. Расследование продолжается, в том числе выясняются обстоятельства, при которых был поврежден кабель. В интересах следствия полиция не предоставила более подробных комментариев.

Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая. Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.