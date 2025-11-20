В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Прибывшие на место специалисты НВС по обезвреживанию взрывоопасных предметов установили, что найденный объект является учебной мишенью, используемой в целях противовоздушной обороны.
Ранее Государственная полиция проинформировала, что на пляже у Каросты был обнаружен объект, внешне напоминающий беспилотный летательный аппарат.
NBS sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti konstatēja, ka Karostas pludmalē atrastais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis.— NBS (@Latvijas_armija) November 19, 2025
Objekts nav sprādzienbīstams un nerada apdraudējumu sabiedrībai. https://t.co/IkUzuQoUPF
В НВС подчеркнули, что предмет не содержит взрывчатых веществ и не представляет угрозы для общественной безопасности.