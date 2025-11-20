В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Прибывшие на место специалисты НВС по обезвреживанию взрывоопасных предметов установили, что найденный объект является учебной мишенью, используемой в целях противовоздушной обороны.

Ранее Государственная полиция проинформировала, что на пляже у Каросты был обнаружен объект, внешне напоминающий беспилотный летательный аппарат.

NBS sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas speciālisti konstatēja, ka Karostas pludmalē atrastais objekts ir pretgaisa aizsardzības mērķis.



Objekts nav sprādzienbīstams un nerada apdraudējumu sabiedrībai. https://t.co/IkUzuQoUPF — NBS (@Latvijas_armija) November 19, 2025

В НВС подчеркнули, что предмет не содержит взрывчатых веществ и не представляет угрозы для общественной безопасности.