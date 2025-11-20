Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сейм отклонил предложение о вотуме недоверия Швинке: смог всё объяснить? (1)

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 13:18

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Большинство парламентариев сегодня отклонило подготовленный оппозиционными депутатами проект решения о вотуме недоверия министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные").

Проект решения был разработан после обращения депутатов от оппозиции к Швинке по вопросу регионального автобусного сообщения.

На предыдущем заседании Сейма запрос был поддержан большинством депутатов. За запрос проголосовали 46 оппозиционных депутатов, в том числе Скайдрите Абрама, некогда избранная от "Прогрессивных", а коалиции удалось собрать лишь 43 голоса против. Олег Буров, который обычно голосует вместе с коалицией, решил не принимать участия в голосовании.

Депутаты партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) потребовали у министра Швинки объяснений о значительном сокращении услуг общественного транспорта, в частности, региональных автобусов. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что эти решения могут иметь серьезные последствия для регионов, особенно в сельской местности, где общественный транспорт необходим для мобильности населения.

В запросе подчеркивается, что запланированное сокращение на 16% или более чем 11 миллионов километров может оказать значительное влияние на пассажиров, особенно на уязвимые группы населения.

Депутаты просили разъяснить процедуры расторжения договоров, условия проведения новых конкурсов, пути решения проблемы нехватки водителей и планируемые компенсационные меры, например, транспорт по требованию. В запросе также спрашивалось, насколько эти решения соответствуют заявленным целям государства по региональному развитию и социальной интеграции.

Комментарии (1)
Киноафиша 20 ноября — 27 ноября (1)

Киноафиша 15:41

Киноафиша 1 комментариев

Читать
Загрузка

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут (1)

Важно 15:38

Важно 1 комментариев

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Читать

На польского посла напали в Петербурге (1)

Мир 15:23

Мир 1 комментариев

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Читать

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов (1)

Важно 15:19

Важно 1 комментариев

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Читать

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых (1)

Мир 15:16

Мир 1 комментариев

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Читать

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке (1)

ЧП и криминал 15:07

ЧП и криминал 1 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции (1)

Важно 15:05

Важно 1 комментариев

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Читать