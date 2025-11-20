Проект решения был разработан после обращения депутатов от оппозиции к Швинке по вопросу регионального автобусного сообщения.

На предыдущем заседании Сейма запрос был поддержан большинством депутатов. За запрос проголосовали 46 оппозиционных депутатов, в том числе Скайдрите Абрама, некогда избранная от "Прогрессивных", а коалиции удалось собрать лишь 43 голоса против. Олег Буров, который обычно голосует вместе с коалицией, решил не принимать участия в голосовании.

Депутаты партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) потребовали у министра Швинки объяснений о значительном сокращении услуг общественного транспорта, в частности, региональных автобусов. Депутаты выразили обеспокоенность тем, что эти решения могут иметь серьезные последствия для регионов, особенно в сельской местности, где общественный транспорт необходим для мобильности населения.

В запросе подчеркивается, что запланированное сокращение на 16% или более чем 11 миллионов километров может оказать значительное влияние на пассажиров, особенно на уязвимые группы населения.

Депутаты просили разъяснить процедуры расторжения договоров, условия проведения новых конкурсов, пути решения проблемы нехватки водителей и планируемые компенсационные меры, например, транспорт по требованию. В запросе также спрашивалось, насколько эти решения соответствуют заявленным целям государства по региональному развитию и социальной интеграции.