Новый прибор определяет эмоции по дыханию человека

Суть проста: когда мы переживаем эмоции, в организме меняется работа гормонов и нервной системы. Эти изменения отражаются в составе летучих органических соединений — маленьких молекулах, которые выходят с выдохом. Команда MIT создала сенсор, способный улавливать такие молекулы и анализировать их схему.

Пока устройство работает в лаборатории, но результаты впечатляют. В тестах оно различало эмоции с точностью около 80% — примерно как человек, который видит мимику собеседника. Исследователи говорят, что дыхание оказывается более «честным» источником данных, чем голос или жесты, которые можно контролировать.

Как это выглядит: маленький датчик анализирует воздух рядом с человеком и фиксирует молекулы, связанные со стрессом, напряжением или, наоборот, расслаблением. Применений много — от психологии до взаимодействия с роботами. Машина, которая «чувствует», что человек нервничает, может менять поведение или снижать интенсивность общения.

Учёные подчёркивают: речь не идёт о чтении мыслей. Это просто физическая реакция организма, которую можно измерить. Но сама идея остаётся эффектной — эмоции превращаются в химический код, который можно прочитать.

Ирония в том, что всё это напоминает фантастику: дыхнул — и машина понимает, что ты чувствуешь. Но если технология выйдет из лаборатории, она может стать частью обычных гаджетов — как датчики стресса в фитнес-браслетах, только намного точнее.