Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Новый прибор определяет эмоции по дыханию человека

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 11:43

Наука 0 комментариев

Учёные из MIT представили технологию, которая умеет определять человеческие эмоции… по дыханию. Не по голосу, не по выражению лица, а по микроскопическим молекулам, которые человек выделяет, когда волнуется, радуется или злится.

Суть проста: когда мы переживаем эмоции, в организме меняется работа гормонов и нервной системы. Эти изменения отражаются в составе летучих органических соединений — маленьких молекулах, которые выходят с выдохом. Команда MIT создала сенсор, способный улавливать такие молекулы и анализировать их схему.

Пока устройство работает в лаборатории, но результаты впечатляют. В тестах оно различало эмоции с точностью около 80% — примерно как человек, который видит мимику собеседника. Исследователи говорят, что дыхание оказывается более «честным» источником данных, чем голос или жесты, которые можно контролировать.

Как это выглядит: маленький датчик анализирует воздух рядом с человеком и фиксирует молекулы, связанные со стрессом, напряжением или, наоборот, расслаблением. Применений много — от психологии до взаимодействия с роботами. Машина, которая «чувствует», что человек нервничает, может менять поведение или снижать интенсивность общения.

Учёные подчёркивают: речь не идёт о чтении мыслей. Это просто физическая реакция организма, которую можно измерить. Но сама идея остаётся эффектной — эмоции превращаются в химический код, который можно прочитать.

Ирония в том, что всё это напоминает фантастику: дыхнул — и машина понимает, что ты чувствуешь. Но если технология выйдет из лаборатории, она может стать частью обычных гаджетов — как датчики стресса в фитнес-браслетах, только намного точнее.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии
Эксклюзив

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс
Важно

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов
Важно

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Эстония: флагов должно быть много
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: зато по инфляции мы – в лидерах почти всегда
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: ну их на фиг эти cookie!
Sfera.lv 6 часов назад
Испания: Meta под следствием
Sfera.lv 6 часов назад
Дания: а вот вам и проигрыш — впервые за 87 лет
Sfera.lv 6 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
Экспресс Тарту-Рига могут запустить уже в декабре
Bitnews.lv 1 день назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Читать
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать