Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Швинка заявил, то при предыдущих министрах договоры на перевозки были заключены с 11 перевозчиками в 16 лотах - семь в 2020 году, два в 2021 году, еще семь в 2023 году и два в 2024 году по прямому распределению.

Договоры 2020 года проиндексированы в этом году, а договоры 2021 года будут проиндексированы в следующем. Он раскритиковал четырехлетний механизм индексации как ошибку, поскольку договоры не были разработаны с учетом колебаний рынка.

Перевозчики, заключившие договоры в 2023 году, уже знали об экономической ситуации и предлагали демпинговые цены, подчеркнул министр.

Швинка добавил что договоры должны были предусматривать ежегодную индексацию и различные требования к автобусам для обеспечения качества услуг. Он призвал перевозчиков, которые не могут выполнить свои договоры договориться об их расторжении, чтобы Автотранспортная дирекция могла объявить новые тендеры с лучшими условиями и зарплатами водителей. Обществу нужны перевозчики, которые обеспечивают безопасное и качественное обслуживание, подчеркнул министр.

Швинка подчеркнул, что цена за километр устанавливается в условиях свободной конкуренции, а не регулируется государством, поэтому министр не может ее изменить. Он планирует обьявить новые конкурсы в соответствии с сегодняшней ситуацией на рынке, найти правовую основу для компенсации убытков, начать дигитализацию, разработать коммерческую и региональную транспортные стратегии, а также внедрить "транспорт по требованию".

Запрос об отставке Швинки подали оппозиционные депутаты.