Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Редакция PRESS 20 ноября, 2025 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Швинка заявил, то при предыдущих министрах договоры на перевозки были заключены с 11 перевозчиками в 16 лотах - семь в 2020 году, два в 2021 году, еще семь в 2023 году и два в 2024 году по прямому распределению.

Договоры 2020 года проиндексированы в этом году, а договоры 2021 года будут проиндексированы в следующем. Он раскритиковал четырехлетний механизм индексации как ошибку, поскольку договоры не были разработаны с учетом колебаний рынка.

Перевозчики, заключившие договоры в 2023 году, уже знали об экономической ситуации и предлагали демпинговые цены, подчеркнул министр.

Швинка добавил что договоры должны были предусматривать ежегодную индексацию и различные требования к автобусам для обеспечения качества услуг. Он призвал перевозчиков, которые не могут выполнить свои договоры договориться об их расторжении, чтобы Автотранспортная дирекция могла объявить новые тендеры с лучшими условиями и зарплатами водителей. Обществу нужны перевозчики, которые обеспечивают безопасное и качественное обслуживание, подчеркнул министр.

Швинка подчеркнул, что цена за километр устанавливается в условиях свободной конкуренции, а не регулируется государством, поэтому министр не может ее изменить. Он планирует обьявить новые конкурсы в соответствии с сегодняшней ситуацией на рынке, найти правовую основу для компенсации убытков, начать дигитализацию, разработать коммерческую и региональную транспортные стратегии, а также внедрить "транспорт по требованию".

Запрос об отставке Швинки подали оппозиционные депутаты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс
Важно

Похоже на самоубийство? Мужчина попал под поезд у станции Засулаукс

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов
Важно

Латыши рассказали, за что можно любить Латвию: набралось 107 пунктов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: зато по инфляции мы – в лидерах почти всегда
Sfera.lv 6 часов назад
Дания: а вот вам и проигрыш — впервые за 87 лет
Sfera.lv 6 часов назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
Железнодорожные грузоперевозки в Латвии резко просели
Bitnews.lv 16 часов назад
Латвия встретит четверг дождём мокрым снегом и гололедицей
Bitnews.lv 16 часов назад
Экспресс Тарту-Рига могут запустить уже в декабре
Bitnews.lv 1 день назад
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать