Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Можно ли граждан Латвии лишать гражданства и выдворять: эксперты МВД (1)

© LETA 20 ноября, 2025 10:56

Важно 1 комментариев

В Сейм поступила подписанная более 10 000 граждан Латвии инициатива, которая призывает к разработке и принятию закона о высылке лиц, нелояльных Латвийскому государству, и лишении их гражданства.

Ответственные учреждения обращают внимание на то, что уже существует правовая база, позволяющая принимать адекватные меры в отношении лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

Кроме того, следует отметить, что лишение гражданства считается грубейшим нарушением прав личности и не подкреплено международными нормами.

Инициатива "О высылке из Латвии лиц, нелояльных Латвийскому государству, и лишении гражданства Латвийской Республики" была выдвинута в мае 2022 года, в то время, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, отметил на заседании комиссии по мандатам, этике и заявлениям руководитель платформы общественного участия "ManaBalss" Имантс Брейдакс, призвав рассматривать её в контексте национальной безопасности.

Комментируя правовые возможности, юрист Министерства внутренних дел Сандис Блумбергс признал, что сделать это было бы проще при наличии конкретной законодательной инициативы.

По мнению МВД, существующей правовой базы достаточно для того, чтобы компетентные органы могли адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

В настоящее время МВД не видит необходимости в разработке поправок к закону, в том числе о лишении гражданства нелояльных лиц (скорее всего, это возможно в отношении лиц с двойным гражданством) или аннулировании видов на жительство.

Блумбергс подчеркнул, что лишать гражданства тех, кто имеет только латвийское гражданство, невозможно.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии
Эксклюзив

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет
Эксклюзив

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Эстония: флагов должно быть много
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: зато по инфляции мы – в лидерах почти всегда
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: в сейме – не квасить
Sfera.lv 6 часов назад
Испания: Meta под следствием
Sfera.lv 6 часов назад
Польша: 10 000 для «Горизонта»
Sfera.lv 7 часов назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом (1)

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 1 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Читать
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке (1)

Важно 12:23

Важно 1 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО) (1)

Мир 12:13

Мир 1 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить (1)

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 1 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали (1)

Важно 12:05

Важно 1 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт (1)

Важно 12:00

Важно 1 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг» (1)

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 1 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать