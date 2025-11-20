Ответственные учреждения обращают внимание на то, что уже существует правовая база, позволяющая принимать адекватные меры в отношении лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.

Кроме того, следует отметить, что лишение гражданства считается грубейшим нарушением прав личности и не подкреплено международными нормами.

Инициатива "О высылке из Латвии лиц, нелояльных Латвийскому государству, и лишении гражданства Латвийской Республики" была выдвинута в мае 2022 года, в то время, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, отметил на заседании комиссии по мандатам, этике и заявлениям руководитель платформы общественного участия "ManaBalss" Имантс Брейдакс, призвав рассматривать её в контексте национальной безопасности.

Комментируя правовые возможности, юрист Министерства внутренних дел Сандис Блумбергс признал, что сделать это было бы проще при наличии конкретной законодательной инициативы.

По мнению МВД, существующей правовой базы достаточно для того, чтобы компетентные органы могли адекватно реагировать на угрозы национальной безопасности.

В настоящее время МВД не видит необходимости в разработке поправок к закону, в том числе о лишении гражданства нелояльных лиц (скорее всего, это возможно в отношении лиц с двойным гражданством) или аннулировании видов на жительство.

Блумбергс подчеркнул, что лишать гражданства тех, кто имеет только латвийское гражданство, невозможно.

(Diena)