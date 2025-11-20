Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?

Как сообщила агентству LETA представитель LDVC Зане Горшкова, для внедрения нового функционала электронной почты установлен переходный период с 20 ноября текущего года по 4 мая 2026 года. В течение этого времени по-прежнему можно будет пользоваться бумажной почтой.
В свою очередь, электронные направления могут быть использованы для получения консультаций врачей-специалистов, проведения диагностических исследований, получения медицинской помощи на дому, а также получения других амбулаторных и стационарных услуг.
Исключением станут лабораторные исследования, переход которых на полностью цифровую электронную форму отправки обеспечивается постепенно до весны следующего года.
По словам члена правления LDVC Юриса Гайкиса, главная цель нововведений — эффективно использовать ресурсы здравоохранения: исключить выдачу двойных направлений, избежать создания искусственных очередей в нескольких медицинских учреждениях, сократить количество пропущенных визитов и организовать в цифровом формате потоки приема приоритетных пациентов.
Компания LDVC понимает, что любые изменения потребуют терпения и умения адаптироваться к изменениям от всех задействованных сторон, поэтому при разработке нового функционала электронных направлений учитывались потребности и предложения отрасли, чтобы сделать систему максимально удобной для медицинских работников.
LDVC сообщает, что электронное направление можно получить, обратившись к врачу. При необходимости электронное направление можно посмотреть на сайте "eveseliba.gov.lv" в разделе «Электронные направления».
Регистрация может быть осуществлена по телефону, в электронном виде или лично, с уведомлением о полученном электронном письме.
При обращении за услугами в медицинское учреждение необходимо предъявить на стойке регистрации документ, удостоверяющий личность.
Выданные электронные направления доступны в системе электронного здравоохранения "eveseliba.gov.lv". После авторизации их следует просмотреть в разделе «Электронные направления».
90-дневный срок для новых электронных направлений установлен для записи на приём, а не для получения самой услуги. Как поясняет LDVC, это сделано для того, чтобы жители могли как можно скорее обратиться к врачу. При необходимости медицинский работник может вручную изменить срок действия направления на приём.
Электронные направления, выданные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, перенесены в новый функционал электронных направлений и доступны для использования жителями. Их можно найти в разделе «Электронные направления» на сайте «Электронное здравоохранение».
В свою очередь, ранее выданные бумажные отправления действительны до окончания переходного периода внедрения нового функционала — 4 мая 2026 года.
С 5 мая 2026 года для получения услуги необходимо будет оцифровать бумажное отправление.
Житель Латвии может обратиться за оцифровкой ранее выданного бумажного рецепта как к врачу, выдавшему его, так и в регистратуру медицинского учреждения, куда он обращается для получения услуги.
По данным LDVC, электронное направление можно распечатать из системы «Электронное здравоохранение». Для подачи заявки на такую услугу гражданину необходимо знать свой личный идентификационный номер и услугу, на которую выдано электронное направление.
Если вас беспокоит использование электронного здравоохранения, LDVC рекомендует вам записать на листке бумаги перечень запланированных услуг во время визита к врачу.
В настоящее время ведется работа по совершенствованию системы электронного здравоохранения, что позволяет удобно распечатывать электронные направления из системы. Однако в переходный период распечатать электронное направление из системы можно только с помощью кнопки «Снимок экрана».
Если по техническим причинам система электронного здравоохранения недоступна для выдачи электронных направлений, то выдача электронного направления возможна после возобновления работы системы, либо медицинский работник в кризисной ситуации может выдать направление на бумажном носителе, которое впоследствии необходимо будет оцифровать.
В случае возникновения вопросов LDVC предлагает вам обратиться в службу поддержки пользователей электронной системы здравоохранения.
Время работы службы — ежедневно с 8:00 до 20:00. Консультации можно получить по телефону «67803300» или по электронной почте «atbalsts@eveseliba.gov.lv».
Как сообщалось, согласно утвержденной правительством Стратегии цифрового здравоохранения, к 2029 году планируется масштабная оцифровка данных пациентов и внедрение единой медицинской карты.
Подход «одно направление — один прием» будет означать, что пациент сможет обратиться за конкретной услугой только в одно медицинское учреждение, что позволит избежать двойных приемов.
В настоящее время доля пропущенных приёмов достигает 15–20%, что существенно влияет на доступность услуг и загруженность медицинских учреждений. Внедрение единой записи на приём планируется начать осенью следующего года, уточняет Минздрав.
В настоящее время система электронного здравоохранения предоставляет бесплатный доступ к результатам лабораторных исследований из 26 лабораторий, а также к другим цифровым медицинским услугам — электронным рецептам, электронным листам нетрудоспособности, данным визуальной диагностики, больничным выпискам, заявлению на получение Европейской карты медицинского страхования, а также возможность указать контактное лицо в случае проблем со здоровьем.