Направления к врачам — уже только электронные: когда и как это будет?

Как сообщила агентству LETA представитель LDVC Зане Горшкова, для внедрения нового функционала электронной почты установлен переходный период с 20 ноября текущего года по 4 мая 2026 года. В течение этого времени по-прежнему можно будет пользоваться бумажной почтой.

В свою очередь, электронные направления могут быть использованы для получения консультаций врачей-специалистов, проведения диагностических исследований, получения медицинской помощи на дому, а также получения других амбулаторных и стационарных услуг.

Исключением станут лабораторные исследования, переход которых на полностью цифровую электронную форму отправки обеспечивается постепенно до весны следующего года.

По словам члена правления LDVC Юриса Гайкиса, главная цель нововведений — эффективно использовать ресурсы здравоохранения: исключить выдачу двойных направлений, избежать создания искусственных очередей в нескольких медицинских учреждениях, сократить количество пропущенных визитов и организовать в цифровом формате потоки приема приоритетных пациентов.

Компания LDVC понимает, что любые изменения потребуют терпения и умения адаптироваться к изменениям от всех задействованных сторон, поэтому при разработке нового функционала электронных направлений учитывались потребности и предложения отрасли, чтобы сделать систему максимально удобной для медицинских работников.

LDVC сообщает, что электронное направление можно получить, обратившись к врачу. При необходимости электронное направление можно посмотреть на сайте "eveseliba.gov.lv" в разделе «Электронные направления».

Регистрация может быть осуществлена ​​по телефону, в электронном виде или лично, с уведомлением о полученном электронном письме.

При обращении за услугами в медицинское учреждение необходимо предъявить на стойке регистрации документ, удостоверяющий личность.

Выданные электронные направления доступны в системе электронного здравоохранения "eveseliba.gov.lv". После авторизации их следует просмотреть в разделе «Электронные направления».

90-дневный срок для новых электронных направлений установлен для записи на приём, а не для получения самой услуги. Как поясняет LDVC, это сделано для того, чтобы жители могли как можно скорее обратиться к врачу. При необходимости медицинский работник может вручную изменить срок действия направления на приём.

Электронные направления, выданные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, перенесены в новый функционал электронных направлений и доступны для использования жителями. Их можно найти в разделе «Электронные направления» на сайте «Электронное здравоохранение».

В свою очередь, ранее выданные бумажные отправления действительны до окончания переходного периода внедрения нового функционала — 4 мая 2026 года.

С 5 мая 2026 года для получения услуги необходимо будет оцифровать бумажное отправление.

Житель Латвии может обратиться за оцифровкой ранее выданного бумажного рецепта как к врачу, выдавшему его, так и в регистратуру медицинского учреждения, куда он обращается для получения услуги.

По данным LDVC, электронное направление можно распечатать из системы «Электронное здравоохранение». Для подачи заявки на такую ​​услугу гражданину необходимо знать свой личный идентификационный номер и услугу, на которую выдано электронное направление.

Если вас беспокоит использование электронного здравоохранения, LDVC рекомендует вам записать на листке бумаги перечень запланированных услуг во время визита к врачу.

В настоящее время ведется работа по совершенствованию системы электронного здравоохранения, что позволяет удобно распечатывать электронные направления из системы. Однако в переходный период распечатать электронное направление из системы можно только с помощью кнопки «Снимок экрана».

Если по техническим причинам система электронного здравоохранения недоступна для выдачи электронных направлений, то выдача электронного направления возможна после возобновления работы системы, либо медицинский работник в кризисной ситуации может выдать направление на бумажном носителе, которое впоследствии необходимо будет оцифровать.

В случае возникновения вопросов LDVC предлагает вам обратиться в службу поддержки пользователей электронной системы здравоохранения.

Время работы службы — ежедневно с 8:00 до 20:00. Консультации можно получить по телефону «67803300» или по электронной почте «atbalsts@eveseliba.gov.lv».

Как сообщалось, согласно утвержденной правительством Стратегии цифрового здравоохранения, к 2029 году планируется масштабная оцифровка данных пациентов и внедрение единой медицинской карты.

Подход «одно направление — один прием» будет означать, что пациент сможет обратиться за конкретной услугой только в одно медицинское учреждение, что позволит избежать двойных приемов.

В настоящее время доля пропущенных приёмов достигает 15–20%, что существенно влияет на доступность услуг и загруженность медицинских учреждений. Внедрение единой записи на приём планируется начать осенью следующего года, уточняет Минздрав.

В настоящее время система электронного здравоохранения предоставляет бесплатный доступ к результатам лабораторных исследований из 26 лабораторий, а также к другим цифровым медицинским услугам — электронным рецептам, электронным листам нетрудоспособности, данным визуальной диагностики, больничным выпискам, заявлению на получение Европейской карты медицинского страхования, а также возможность указать контактное лицо в случае проблем со здоровьем.