Черная пятница продолжается: купите Office 2021 от €25,91 и пользуйтесь им без ограничений! Получите Win 11 Pro со скидкой 90% — за €13,55!

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

