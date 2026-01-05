«Вчера, увидев сразу шесть крыс, которые бегали вокруг площадки для мусорных контейнеров на улице Паста, я решила, что нужно сразу же написать об этом и публично, чтобы этой проблемой действительно занялись быстрее! Я написала в “Ādažu Namsaimnieks” и предположила, что я не единственная, потому что эта проблема существует уже давно!

Ситуация стала опасной — жители боятся ходить на мусорную площадку, чтобы выбросить бытовые отходы. Это не просто дискомфорт, а серьёзная угроза общественному здоровью. Грызуны переносят смертельно опасные болезни, в том числе лептоспироз, а их стремительное размножение приводит к полной антисанитарии.

Для моей семьи этот вопрос не теоретический — в нашей семье уже была трагедия, когда ребёнок умер от лептоспироза. Поэтому подчёркиваю: это не нагнетание паники, а реальный и крайне опасный риск.

Мы все передвигаемся по улицам, заносим грязь в дома на обуви, домашние животные делают то же самое своими лапами, и в таких условиях распространение инфекций происходит очень быстро.

“Ādažu Namsaimnieks”, призываю вас незамедлительно принять меры по уничтожению грызунов и привести мусорную площадку в порядок в соответствии с санитарными требованиями. Прошу действовать срочно, прежде чем ситуация станет неконтролируемой и Адажи буквально утонет в грязи, болезнях и антисанитарии!» — пишет одна из местных жительниц.

В комментариях Андра пишет: «Очень большой вклад в антисанитарию вносят те, кто подкармливает чаек — это тоже следовало бы запретить и наказывать, учитывая распространение птичьего гриппа. Я хожу к контейнерам со стороны улицы Пирмас через луг, иногда становится страшно: стая чаек низко пикирует над головой, будто только и ждёт момента. Они сидят на крышах, загрязняют лоджии и стены отремонтированных домов. Я вижу как минимум двух человек, которые активно кормят птиц, а вместе с этим, разумеется, корм достаётся и крысам».

Ласма отмечает: «Так что нужно действовать немедленно! У нас в октябре возле лаборатории был такой “гость” — ещё живой, но через час уже мёртвый. Точно так же из контейнеров для биоотходов выползают личинки, потому что мусор вовремя не вывозят. От всего этого — большое “фу”!»

Диана с юмором комментирует: «В Адажи в гаражах тоже такие "мамонты" бегают».