«В нашей семье ребёнок умер»: жители бьют тревогу из-за нашествия крыс (2)

Редакция PRESS 5 января, 2026 17:15

Важно 2 комментариев

Немало публичных публикаций уже было написано о росте популяции крыс в Риге. Крысы в Старой Риге, крысы в центре, крысы в прилегающих к домам районах. Теперь тревогу бьют и жители Адажи.

«Вчера, увидев сразу шесть крыс, которые бегали вокруг площадки для мусорных контейнеров на улице Паста, я решила, что нужно сразу же написать об этом и публично, чтобы этой проблемой действительно занялись быстрее! Я написала в “Ādažu Namsaimnieks” и предположила, что я не единственная, потому что эта проблема существует уже давно!

Ситуация стала опасной — жители боятся ходить на мусорную площадку, чтобы выбросить бытовые отходы. Это не просто дискомфорт, а серьёзная угроза общественному здоровью. Грызуны переносят смертельно опасные болезни, в том числе лептоспироз, а их стремительное размножение приводит к полной антисанитарии.

Для моей семьи этот вопрос не теоретический — в нашей семье уже была трагедия, когда ребёнок умер от лептоспироза. Поэтому подчёркиваю: это не нагнетание паники, а реальный и крайне опасный риск.

Мы все передвигаемся по улицам, заносим грязь в дома на обуви, домашние животные делают то же самое своими лапами, и в таких условиях распространение инфекций происходит очень быстро.

“Ādažu Namsaimnieks”, призываю вас незамедлительно принять меры по уничтожению грызунов и привести мусорную площадку в порядок в соответствии с санитарными требованиями. Прошу действовать срочно, прежде чем ситуация станет неконтролируемой и Адажи буквально утонет в грязи, болезнях и антисанитарии!» — пишет одна из местных жительниц.

В комментариях Андра пишет: «Очень большой вклад в антисанитарию вносят те, кто подкармливает чаек — это тоже следовало бы запретить и наказывать, учитывая распространение птичьего гриппа. Я хожу к контейнерам со стороны улицы Пирмас через луг, иногда становится страшно: стая чаек низко пикирует над головой, будто только и ждёт момента. Они сидят на крышах, загрязняют лоджии и стены отремонтированных домов. Я вижу как минимум двух человек, которые активно кормят птиц, а вместе с этим, разумеется, корм достаётся и крысам».

Ласма отмечает: «Так что нужно действовать немедленно! У нас в октябре возле лаборатории был такой “гость” — ещё живой, но через час уже мёртвый. Точно так же из контейнеров для биоотходов выползают личинки, потому что мусор вовремя не вывозят. От всего этого — большое “фу”!»

Диана с юмором комментирует: «В Адажи в гаражах тоже такие "мамонты" бегают».

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле (2)

Важно 2 комментариев

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде (2)

Важно 2 комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США (2)

Важно 2 комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро (2)

Важно 2 комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали (2)

Животные 2 комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры (2)

Важно 2 комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

