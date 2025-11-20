Скандал: рижане в шоке от пробок 18 ноября

Также в прошедшие праздничные дни, 18 ноября, «Rīgas satiksme» планировало увеличить количество рейсов общественного транспорта после 17:00, обеспечив 143 дополнительные поездки на автобусах, 114 дополнительных поездок на трамваях и 127 дополнительных поездок на троллейбусах.

Однако эти поездки также были осложнены ограничениями движения, введёнными в связи с вечерними мероприятиями. Наибольшие последствия были во время факельного шествия, когда общественный транспорт был перенаправлен на улицу Элизабетес, и огромная пробка значительно замедлила движение.

Кроме того, примерно на 55 минут был закрыт Вантовый мост, а движение трамваев по бульвару Аспазияс было приостановлено на 56 минут.

Как сообщалось, во вторник вечером некоторым жителям Риги оказалось сложно добраться до места проведения праздничных мероприятий в центре города, отмечает агентство LETA.

В некоторых местах общественный транспорт был переполнен.

В центре столицы образовались значительные пробки, причём некоторые жители пользовались личным транспортом. Свободных парковочных мест было мало.

В 107-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики общественный транспорт в Риге был бесплатным. Во время праздничных мероприятий также были введены ограничения движения. Также бесплатными были и парковки по обочинам улиц, обслуживаемые «Rīgas satiksme».

Компания «Rīgas satiksme» уже заранее предупредила, что в праздничные дни в центре города ожидается более интенсивный поток людей, поэтому на нескольких маршрутах будут работать транспортные средства большей вместимости. Дополнительные рейсы по некоторым маршрутам были запланированы с 17:00 до полуночи.