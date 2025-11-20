Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дороги станут скользкими: в ночь на пятницу снова снег

20 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В ночь на пятницу в большей части Латвии ожидаются осадки — преимущественно небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Дороги станут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, который перейдёт в южный и юго-западный. Минимальная температура воздуха: от +1 до −2 °C.

В пятницу во многих местах страны выглянет солнце. Местами пройдёт кратковременный снег и дождь, в Курземе осадки будут более обширными. Максимальная температура: от 0 до +4 °C, на западе Курземе до +6 °C.

Местами на побережье южный и юго-западный ветер в порывах усилится до 15 м/с, а вечером пятницы на западном побережье Курземе ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 м/с.

В Риге ночью — небольшой мокрый снег, днём существенных осадков не прогнозируется, периодически будет выглядывать солнце. При умеренном южном ветре температура будет колебаться от 0 до +3 °C.

Киноафиша 20 ноября — 27 ноября

Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

На польского посла напали в Петербурге

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский подвергся нападению в Петербурге, сообщает телеканал TVP Info. 

«Маловато будет!» Земельные бароны хотят больше денег с жильцов домов

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

В Латвии не утихает дискуссия о плате за землю под многоквартирными домами: владельцы участков считают действующую фиксированную ставку в 4% от кадастровой стоимости несправедливой и подали жалобу в Конституционный суд.

Диверсия? В Чехии столкнулись два поезда: десятки раненых

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

Два поезда столкнулись в районе Ческе-Будеёвице, в результате чего десятки людей получили ранения, пятеро из них - серьезные. Чешские железные дороги подтвердили, что авария произошла в час пик и остановила движение поездов.
Два поезда столкнулись в среду утром в районе чешского Ческе-Будеёвице; в результате десятки людей получили ранения, пятеро из них серьёзные.

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Венгрия призвала прекратить помощь Украине из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 20 ноября, призвал Европейский Союз (ЕС) прекратить помощь Украине после коррупционного скандала вокруг госкомпании "Энергоатом".

