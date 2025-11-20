Дороги станут скользкими: в ночь на пятницу снова снег

Дороги станут скользкими. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, который перейдёт в южный и юго-западный. Минимальная температура воздуха: от +1 до −2 °C.

В пятницу во многих местах страны выглянет солнце. Местами пройдёт кратковременный снег и дождь, в Курземе осадки будут более обширными. Максимальная температура: от 0 до +4 °C, на западе Курземе до +6 °C.

Местами на побережье южный и юго-западный ветер в порывах усилится до 15 м/с, а вечером пятницы на западном побережье Курземе ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 м/с.

В Риге ночью — небольшой мокрый снег, днём существенных осадков не прогнозируется, периодически будет выглядывать солнце. При умеренном южном ветре температура будет колебаться от 0 до +3 °C.