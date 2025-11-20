Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 20. Ноября Завтра: Anda, Andina
Доступность

Навеки с царской семьёй: латышский камердинер Николая II

«Вести» 20 ноября, 2025 10:20

История и культура 0 комментариев

Когда желают уколоть латышей, вспоминают красных стрелков, наводивших ужасы на гражданское население России. Вспоминают, что среди тех, кто расстреливал царскую семью, тоже были латыши. При этом забывают, что среди тех, кто отказался стрелять в императора, женщин и детей, латыши тоже были. А еще что среди тех, кто остался в последнюю минуту с царской семьей, тоже был латыш - камердинер Николая II. Ему предлагали спастись, но он отказался...

Звали этого человека Алоизий ТРУПП. Латыш, по вероисповеданию католик. Он родился 8 апреля 1856 года в местечке Баркава. Нынче это Латгалия, а тогда был Режицкий уезд Витебской губернии Российской империи.

Незвучная для русского уха фамилия – Трупп - происходит, скорее всего, от немецкого слова der Trupp – группа бойцов, отряд. Есть и другая версия. В первой трети XIX столетия эти места принадлежали барону Николаю фон КЛЕБЕКУ. И он неожиданно начал давать крестьянам итальянские имена. Если принять за основу эту версию, то предки Алоизия получили фамилию от итальянского слова truppa.

В стихотворении о царских слугах, расстрелянных вместе с императорской семьей в Екатеринбурге, которое написал в 2001 году внук одного из них – Валентин Михайлович ХАРИТОНОВ, есть такие строки:

Доктор, служанка, лакей и повар
Могут уйти, они тут ни к чему.
Вы свободны, вы можете скоро
Живыми покинуть эту тюрьму...

Вот эти четыре человека: доктор лейб-медик НИКОЛАЯ II Евгений Сергеевич БОТКИН, служанка, комнатная девушка при царской семье Анна Степановна ДЕМИДОВА, царский повар Иван Михайлович ХАРИТОНОВ, лакей, а точнее, камердинер Алоизий Трупп. О первых трех можно узнать из их собственных писем, дневников. О них рассказывается и в многочисленных мемуарах, оставленных потомками. Информация же о камердинере крайне скупа...

Латгальского паренька, как и большинство сверстников, призвали в армию. Там он стал Алоизием Егоровичем, а затем – на православный манер – Алексеем Егоровичем. Но в отличие от большинства таких же босоногих сверстников сделал головокружительную карьеру: от рядового до полковника. А затем его пригласили в царский дворец.

На прогулках в Царском Селе Алексею Егоровичу доверяли маленьких царевен. На фотографии начала 1900-х годов Трупп - рядом с маленькими великими княжнами Татьяной Николаевной и Ольгой Николаевной, которые восседают верхом на ослике. Камердинеру здесь 46 лет.

Алоизий ТРУПП.

Наиболее известна другая фотография - парадная. Алексей Егорович - степенный пожилой человек с зачесанными назад седыми волосами, в камергерском мундире с многочисленными наградами. Перед Февральской революцией в формулярном списке он назван «придворным лакеем 1-го разряда, потомственным почетным гражданином».

Кто-то ухмыльнется. Одни становились почетными гражданами на полях сражений, другие – на ниве экономики, а тут - «прислуга царя». Но формуляры придумывал не Алексей Егорович. Своей жизнью он доказал, что достоин такого звания...

Летом 1910 года Трупп был в свите из 300 человек, которая вместе с императором прибыла в Ригу на яхте «Штандарт». Главная цель приезда высоких гостей – открытие памятника ПЕТРУ I на Александровском бульваре (на месте нынешнего памятника Свободы). Установка конной статуи была приурочена к 200-летию вхождения Риги в состав российского государства. Во время трехдневного пребывания царской семьи на берегах Двины было сделано около 40 официальных снимков. Однако челядь в тот приезд ни разу не попала в фотообъективы.

2 марта 1917-го царь отрекается от престола в пользу брата – Михаила Александровича РОМАНОВА. На следующий день тот отказывается от престола, а 6 марта император с супругой арестованы Временным правительством.

К обслуге претензий нет. Они могут покинуть Царское Село, где находится бывший монарх с семьей. Осуждения не будет.

«Его [императора] предали все без исключения, без оговорок и промедления», - позднее вспоминал об этих событиях литератор Михаил Петрович АРЦЫБАШЕВ. И все же исключения были. В их числе - латыш Алексей Егорович Трупп. В числе 40 человек (педагогов, наставников цесаревича, фрейлин, врачей, поваров) он добровольно отправился в июле 1917 года в тобольскую ссылку вместе с царской семьей.
В конце апреля 1918 года семью разделили, императорская чета с дочерью Марией была перевезена в Екатеринбург. Великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия и больной наследник – 13-летний Алексей - оставались в Тобольске около месяца. Ухаживал за ними Алексей Трупп...

За несколько дней до отправки царских детей в Екатеринбург с камердинером происходит удивительный случай. В Тобольск прибывает отряд красных. Среди тех, кто назначен охранять узников, он узнает родного племянника. Они общаются на протяжении нескольких часов. Убеждал ли молодой родственник дядю принять, казалось бы, элементарное решение? Скорее всего. Но камердинер остался верен своим понятиям долга и чести.

Камердинер с великими княжнами Татьяной Николаевной и Ольгой Николаевной в 1900-е.

Из Тобольска пароходом плывут до Тюмени, оттуда до Екатеринбурга по железной дороге. В Тюмени на пароходной пристани камердинер императрицы Алексей Андреевич ВОЛКОВ предлагает царскому повару Харитонову, которого сопровождают жена с дочерью: «Оставьте свои золотые часы семье». Тот возражает: зачем их пугать раньше времени?

«При любых обстоятельствах надо вести себя так, как если бы все было к лучшему…»

Первыми в Екатеринбурге расстреляют матросов императорской яхты «Штандарт» Климентия Григорьевича НАГОРНОГО и Ивана Дмитриевича СЕДНЕВА. Один состоял при наследнике, другой был лакеем дочерей царя. Расстреляли за то, что те воспрепятствовали охране разворовывать имущество арестованной царской семьи.

24 мая Николай II отпустит своего лакея – старика Терентия Ивановича ЧЕМОДУРОВА. Тот болен, не может справляться с обязанностями. Чемодурова отвезут в тюремную больницу, и он останется жив. Прислуживать царю уже до последнего его часа станет 62-летний Алоизий.

К началу июня 1918 года в доме Ипатьева останутся только царь с женой и детьми, четверо слуг и мальчик Леня СЕДНЕВ, товарищ царевича Алексея по играм. Седнева чекисты выведут из дома накануне казни...

Доктор Боткин – единственный из слуг, кто письменно свидетельствует о последних днях екатеринбургского заточения. Евгений Сергеевич продолжает вести переписку с друзьями. Пишет своему знакомому в конце июня: «В сущности, я умер, умер для своих детей, для друзей, для дела. Я умер, но еще не похоронен, или заживо погребен – как хочешь: последствия почти тождественны…»

Известно, что чекисты предложили доктору Боткину оставить царскую семью и просили уговорить остальных «простых людей из народа» последовать его примеру. Тот отказался, сославшись на долг врача. О предложении он уведомил Харитонова и Труппа. Они также ответили отказом...

Останки Алоизия Труппа в общем захоронении были опознаны экспертизой 1991-1998 годов. 17 июля 1998 года расстрелянные в Ипатьевском доме были с почестями захоронены в Петропавловском соборе Петербурга...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет
Эксклюзив

Так надо проверять счётчики воды или не надо? Минэкономики разъясняет

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии
Эксклюзив

Нам нужны не только курьеры: доктор наук об оттоке специалистов из Латвии

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl
Важно

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:35 20.11.2025
Рига: главные ёлки выбраны
Sfera.lv 1 час назад
Эстония: флагов должно быть много
Sfera.lv 2 часа назад
Испания: Meta под следствием
Sfera.lv 6 часов назад
Дания: а вот вам и проигрыш — впервые за 87 лет
Sfera.lv 6 часов назад
Лиепая: море принесло дрон
Sfera.lv 7 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 16 часов назад
На пляже Каросты вынесло дрон. НВС начали проверку
Bitnews.lv 16 часов назад
«Мы очнулись на краю обрыва» — Миериня о цене свободы
Bitnews.lv 1 день назад

Наследство неудачное: Швинка обещает улучшить ситуацию с общественным транспортом

Новости Латвии 12:28

Новости Латвии 0 комментариев

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Проблема общественного транспорта досталась в наследство от предыдущих министров - Талиса Линкайтса и Яниса Витенбергса, заявил министр сообщения Атис Швинка ("Прогресивные") на заседании Сейма, где рассматривается запрос о его отставке.

Читать
Загрузка

В Вильнюсе скончался подросток: пострадал на хоккейной тренировке

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

В Вильнюсской больнице скончался 13-летний подросток, получивший смертельные травмы во время тренировки по хоккею.

Читать

В Индонезии объявлен высший уровень тревоги после извержения вулкана Семеру (ВИДЕО)

Мир 12:13

Мир 0 комментариев

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

На острове Ява вновь проснулся один из самых известных и опасных вулканов Индонезии — гора Семеру. Над регионом поднялось мощное облако пепла, а власти объявили максимальный уровень тревоги. Сотням людей пришлось покинуть дома и переместиться во временные укрытия.

Читать

А дети и внуки останутся: сотни граждан РФ скоро могут лишить ВНЖ в Латвии и выселить

Выбор редакции 12:06

Выбор редакции 0 комментариев

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Еще сотни граждан РФ могут лишиться постоянного ВНЖ в Латвии. Они сдавали, но так и не сдали экзамен по латышскому языку. Этим людям тоже предложат уехать, пишет rus.delfi.lv.

Читать

В Лиепае на пляж выбросило беспилотник: власти уже прокомментировали

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

В Лиепае, на пляж Каросты, выбросило предмет, похожий на разбившийся беспилотник. В свете недавних событий, жители заподозрили "руку Москвы" и сообщили куда надо.

Читать

«Снесите эти российские рельсы»: американский военный эксперт

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

 Для укрепления военной безопасности Латвии следует демонтировать как минимум неиспользуемые железнодорожные пути с российской шириной к востоку от Даугавпилса, так как без них возможность России осуществить вторжение в Латвию значительно усложнится, заявил в интервью агентству ЛЕТА исследователь международных отношений и обороны Колин Смит.

Читать

Молодёжь Риги выбирает автошколу «Мустанг»

PRESS рекомендует 12:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Автошкола "Мустанг" - это уверенность за рулём

Читать