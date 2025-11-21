«Медленно, по слогам»: в школу только на латышском

Несмотря на то, что в большинстве учебных заведений переход идет в соответствии с планом, в прошлом учебном году в трети школ Государственная служба качества образования (ГСКО) констатировала существенные сложности.

В ходе проверок, проведенных в предыдущем учебном году в 70 школах, ГСКО пришла к выводу, что приспособление учебной программы к реальному уровню владения латышским языком учащихся осуществляет лишь десятая часть учебных заведений, а в большинстве случаев (80%) на уроках не используются методы для совершенствования языка, такие как групповая и парная работа.

"Наша цель - настроить всех молодых людей говорить по-латышски. Как многие подростки часто говорят между собой по-английски, потому что считают это стильным, так мы бы хотели, чтобы они стали говорить и по-латышски", - говорит новый директор Рижской 13-й средней школы Инна Бурова.

Она также отмечает, что уровень владения языком у школьников очень отличается - от тех, кто свободно владеет латышским языком, до ребят, которые едва могут что-то сказать.

"К сожалению, есть школьники, для которых этот переход был очень трудным: они не могли качественно осваивать предметы из-за недостаточных знаний языка", - добавила Бурова. "Здесь все зависит не только от школы, но и от семьи. Если родители школьника осознают важность латышского языка, часто это отношение удается передать и ребенку".

Директор признает, что школа в этом вопросе зачастую играет решающую роль, так как для многих русских школьников учебное заведение - единственное место, где они общаются на латышском.

Между тем, ГСКО предлагает системные изменения в экзаменации, так как образовательные учреждения, куда попадают выпускники основной школы, отмечают, что часть молодых людей не в состоянии качественно участвовать в образовательном процессе из-за недостаточных знаний латышского языка, хотя они и сдали экзамен по латышскому языку в 9-м классе.

Как заключает Бурова, в бывших школах нацменьшинств каждый учитель-предметник сейчас одновременно вынужден быть и учителем языка.

Учительница Инга Папарде, которая несколько лет назад освоила программу Латвийского университета "Mācītspēks", призналась, что ее неприятно удивило отсутствие поддержки в сфере педагогики: "По крайней мере, еще несколько лет назад не было ощущения, что академическая среда идет в ногу с реформой школ нацменьшинств. Мне казалось, что они живут какими-то иллюзиями, не понимая реальной ситуации. Кажется, оно пришло только сейчас благодаря более громким дискуссиям в публичном пространстве".

При этом Папарде признает, что в последние годы ситуация с методическими материалами для учителей улучшилась.

(Latvijas Avīze)