Что из овощей и фруктов замораживать, а что — нет: полезный опыт

У владельцев частных домов, у тех кто постоянно живет на «шести сотках» (а таких среди пенсионеров немало), больше возможностей длительного сохранения овощей и ягод. Прежде всего – с помощью погреба. Если там хорошая вентиляция, стабильная низкая температура, то хорошо хранить можно многие выращенные овощи и фрукты – от картофеля, моркови и яблок до петрушки и укропа.

А вот в городе большинство хозяек используют морозильные камеры в холодильниках. И тут иногда поджидают неприятные сюрпризы. Даже после не очень долгой заморозки...

Вот что рассказывает читательница Наталья Петровна АФАНАСЬЕВА:

- Решила на время заморозить цветную капусту. Цена на рынке упала, поэтому купила про запас. Через неделю достала несколько головок - и не поверила глазам: из белых они стали темно-серыми. Я и раньше замораживала цветную капусту, но такое случилось впервые. Может, с самой капустой что-то не так?

Доцент кафедры пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета Солвита КАМПУСЕ говорит, что продукт ни при чем – у большинства овощей и фруктов есть ферменты, которые способны поменять цвет. Так же, как, например, у яблока, которое разрезали на дольки и оставили – оно становится коричневым (по крайней мере, так должно быть).

- Ферменты активнее всего проявляют себя в тот момент, когда фрукты и овощи достают из морозилки для размораживания, - продолжает специалист. – Чтобы избежать этого, перед тем как кладете продукты в морозильную камеру, их необходимо термически обработать: паром или кипятком в течение нескольких минут. Это называется бланшированием…

По словам диетолога Лизете ПУГИ, если мы все делаем грамотно, то не стоит бояться заморозки продуктов: количество минеральных веществ в них не меняется. Однако стоит соблюдать две вещи:

- Во-первых, не замораживать продукт второй раз после того, как его разморозили: так вы потеряете ценные минеральные вещества. Во-вторых, лучше замораживать в подходящей емкости. Полиэтиленовые мешочки – не лучший вариант…(Впрочем, на взгляд вашего автора, у каждой домохозяйки свой опыт. И многие с этим согласятся.)

По словам специалиста, предпочтительней соблюдать принцип не очень длительной заморозки и медленной разморозки. Это также влияет на пищевую ценность продукта.

А еще она советует, чтобы в рационе каждого человека ежедневно было не менее полкило овощей, и налегать нужно на сезонные продукты. Те, что созрели в данный момент: их и на рынке, и в торговых сетях больше, да и стоят они дешевле.

И все же у каждого - свой опыт заготовки продуктов. Соседка вашего автора по «шести соткам», пенсионерка Вера, поделилась своим богатым опытом заготовки овощей, ягод и даже грибов...

Что из овощей замораживать, что - нет

- Начну с любимых мною овощей и зелени, - рассказывает огородница. - Очень удобно, когда они всегда под рукой, в морозильной камере. Овощи можно замораживать почти все. Вопрос - надо ли это? Например, морковь и свеклу я замораживаю только те, которые отбраковываются перед закладкой в погреб, - неровные, мелкие, треснутые. Натираю их на крупной терке, раскладываю в пластиковые контейнеры или просто заворачиваю в пищевую пленку. Зимой такие морковь и свекла хороши для добавления в супы, мясные и рыбные блюда. И, конечно же, незаменимы для борща. Отламываешь кусочек от замерзшего брикета - и на сковородку или в кастрюлю. Просто, быстро и удобно...

Болгарский перец, по словам рассказчицы, хорош тем, что после разморозки он годится даже для фаршировки. Томаты она режет кружочками (кусочками) - и тоже в морозилку. Или же пропускает через мясорубку и замораживает пюре. Не советует замораживать огурцы и кабачки. Хотя кабачки можно замораживать для оладий, предварительно натерев их на крупной терке. Не годятся для заморозки и баклажаны...

Как лучше замораживать зелень

Соседка замораживает практически всю зелень, которую выращивает: петрушку, укроп, шпинат, базилик. Они сохраняют и свои свойства, и, что очень важно, запах.

- Перед заморозкой зелень надо обязательно перебрать и хорошо промыть под проточной водой, сложив в дуршлаг небольшими порциями, - продолжает соседка. - Промытую зелень разложить в один слой, чтобы стекла вода (я делаю это на столе, на чистых льняных или бумажных полотенцах). Она должна подсохнуть, чтобы впоследствии не смерзалась в холодильнике. Замораживаю небольшими порциями в пищевых пакетиках, которые лучше подписать…

Какие ягоды теряют во вкусе, какие – нет

Все ягоды можно замораживать, но далеко не все из них при этом сохраняют первоначальный вид и вкус.

- Говорю только о тех, которые заготавливала таким способом сама, - уточняет соседка. - Вот, например, отлично сохраняют внешний вид и вкус смородина и вишня - размораживаешь и ешь! Малина получается лучше на вкус и на вид, если добавить сахар. Обожаю клубнику, но после разморозки она далеко не та... У меня много сливы. В заморозке мне нравится ее вкус, но вот форму она теряет, а потому я предпочитаю замораживать ее без косточек. Черника и крыжовник тоже хорошо сохраняют форму, но теряют во вкусе...

Поделилась соседка и опытом заготовки грибов. Часть из них она тоже замораживает. Но предпочитает сначала отварить их или поджарить, а потом уже замораживать: считает, что свежезамороженные грибы гораздо хуже на вкус.

И резюме опытной хозяйки:

- Заморозить на зиму можно практически все, но… Во-первых, нужно знать, как правильно это делать. Во-вторых - четко для себя определить, как вы все это будете использовать. Хорошо подумайте, надо ли вам это и в каком количестве, чтобы не пришлось по весне все попросту выбросить...

V В чём лучше замораживать?

* Пластиковые контейнеры с крышками подходят для заморозки грибов, ягод, мягких овощей и фруктов - в общем, всех продуктов, которые могут быть деформированы. Контейнеры также отлично подходят для заморозки жидких соусов и супов.

* Пластиковые бутылки - отличный способ заморозки пюре и бульонов. Залейте пюре в пластиковую бутылку, закрутите крышкой и заморозьте. Достаньте за 10-15 минут до использования и подержите при комнатной температуре.

* Стекло и металл не подходят для длительного хранения в морозилке: в отличие от пластика они слишком сильно реагируют на перепады температуры...

V Сроки хранения

Дольше всего можно хранить клюкву – до 1 года. Бананы хранятся в морозилке 8 месяцев, абрикосы и вишня (черешня) - 6 месяцев, а яблоки и персики - 4 месяца.

Температурный режим:

- при -1...-8 °C овощи, фрукты и ягоды можно хранить до 4-5 месяцев;

- при -8...-18 °C - до года...

V Как долго можно хранить чёрную смородину в свежем и в замороженном виде

Черная смородина может храниться в холодильнике в свежем виде около двух недель, практически не теряя при этом полезных качеств. Мыть ягоды перед закладкой в холодильник не надо. В замороженном виде, в морозилке, ягоды хранятся, не теряя полезных свойств, до трех месяцев.

Илья ДИМЕНШТЕЙН