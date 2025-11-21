Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Ноября Завтра: Andis, Zeltite
Доступность

Что из овощей и фруктов замораживать, а что — нет: полезный опыт

«Вести» 21 ноября, 2025 09:22

Важно 0 комментариев

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

У владельцев частных домов, у тех кто постоянно живет на «шести сотках» (а таких среди пенсионеров немало), больше возможностей длительного сохранения овощей и ягод. Прежде всего – с помощью погреба. Если там хорошая вентиляция, стабильная низкая температура, то хорошо хранить можно многие выращенные овощи и фрукты – от картофеля, моркови и яблок до петрушки и укропа.

А вот в городе большинство хозяек используют морозильные камеры в холодильниках. И тут иногда поджидают неприятные сюрпризы. Даже после не очень долгой заморозки...

Вот что рассказывает читательница Наталья Петровна АФАНАСЬЕВА:

- Решила на время заморозить цветную капусту. Цена на рынке упала, поэтому купила про запас. Через неделю достала несколько головок - и не поверила глазам: из белых они стали темно-серыми. Я и раньше замораживала цветную капусту, но такое случилось впервые. Может, с самой капустой что-то не так?

Доцент кафедры пищевых технологий Латвийского сельскохозяйственного университета Солвита КАМПУСЕ говорит, что продукт ни при чем – у большинства овощей и фруктов есть ферменты, которые способны поменять цвет. Так же, как, например, у яблока, которое разрезали на дольки и оставили – оно становится коричневым (по крайней мере, так должно быть).

- Ферменты активнее всего проявляют себя в тот момент, когда фрукты и овощи достают из морозилки для размораживания, - продолжает специалист. – Чтобы избежать этого, перед тем как кладете продукты в морозильную камеру, их необходимо термически обработать: паром или кипятком в течение нескольких минут. Это называется бланшированием…

По словам диетолога Лизете ПУГИ, если мы все делаем грамотно, то не стоит бояться заморозки продуктов: количество минеральных веществ в них не меняется. Однако стоит соблюдать две вещи:

- Во-первых, не замораживать продукт второй раз после того, как его разморозили: так вы потеряете ценные минеральные вещества. Во-вторых, лучше замораживать в подходящей емкости. Полиэтиленовые мешочки – не лучший вариант…(Впрочем, на взгляд вашего автора, у каждой домохозяйки свой опыт. И многие с этим согласятся.)

По словам специалиста, предпочтительней соблюдать принцип не очень длительной заморозки и медленной разморозки. Это также влияет на пищевую ценность продукта.

А еще она советует, чтобы в рационе каждого человека ежедневно было не менее полкило овощей, и налегать нужно на сезонные продукты. Те, что созрели в данный момент: их и на рынке, и в торговых сетях больше, да и стоят они дешевле.

И все же у каждого - свой опыт заготовки продуктов. Соседка вашего автора по «шести соткам», пенсионерка Вера, поделилась своим богатым опытом заготовки овощей, ягод и даже грибов...

Что из овощей замораживать, что - нет

- Начну с любимых мною овощей и зелени, - рассказывает огородница. - Очень удобно, когда они всегда под рукой, в морозильной камере. Овощи можно замораживать почти все. Вопрос - надо ли это? Например, морковь и свеклу я замораживаю только те, которые отбраковываются перед закладкой в погреб, - неровные, мелкие, треснутые. Натираю их на крупной терке, раскладываю в пластиковые контейнеры или просто заворачиваю в пищевую пленку. Зимой такие морковь и свекла хороши для добавления в супы, мясные и рыбные блюда. И, конечно же, незаменимы для борща. Отламываешь кусочек от замерзшего брикета - и на сковородку или в кастрюлю. Просто, быстро и удобно...

Болгарский перец, по словам рассказчицы, хорош тем, что после разморозки он годится даже для фаршировки. Томаты она режет кружочками (кусочками) - и тоже в морозилку. Или же пропускает через мясорубку и замораживает пюре. Не советует замораживать огурцы и кабачки. Хотя кабачки можно замораживать для оладий, предварительно натерев их на крупной терке. Не годятся для заморозки и баклажаны...

Как лучше замораживать зелень

Соседка замораживает практически всю зелень, которую выращивает: петрушку, укроп, шпинат, базилик. Они сохраняют и свои свойства, и, что очень важно, запах.

- Перед заморозкой зелень надо обязательно перебрать и хорошо промыть под проточной водой, сложив в дуршлаг небольшими порциями, - продолжает соседка. - Промытую зелень разложить в один слой, чтобы стекла вода (я делаю это на столе, на чистых льняных или бумажных полотенцах). Она должна подсохнуть, чтобы впоследствии не смерзалась в холодильнике. Замораживаю небольшими порциями в пищевых пакетиках, которые лучше подписать…

Какие ягоды теряют во вкусе, какие – нет

Все ягоды можно замораживать, но далеко не все из них при этом сохраняют первоначальный вид и вкус.

- Говорю только о тех, которые заготавливала таким способом сама, - уточняет соседка. - Вот, например, отлично сохраняют внешний вид и вкус смородина и вишня - размораживаешь и ешь! Малина получается лучше на вкус и на вид, если добавить сахар. Обожаю клубнику, но после разморозки она далеко не та... У меня много сливы. В заморозке мне нравится ее вкус, но вот форму она теряет, а потому я предпочитаю замораживать ее без косточек. Черника и крыжовник тоже хорошо сохраняют форму, но теряют во вкусе...
Поделилась соседка и опытом заготовки грибов. Часть из них она тоже замораживает. Но предпочитает сначала отварить их или поджарить, а потом уже замораживать: считает, что свежезамороженные грибы гораздо хуже на вкус.

И резюме опытной хозяйки:

- Заморозить на зиму можно практически все, но… Во-первых, нужно знать, как правильно это делать. Во-вторых - четко для себя определить, как вы все это будете использовать. Хорошо подумайте, надо ли вам это и в каком количестве, чтобы не пришлось по весне все попросту выбросить...

V В чём лучше замораживать?

* Пластиковые контейнеры с крышками подходят для заморозки грибов, ягод, мягких овощей и фруктов - в общем, всех продуктов, которые могут быть деформированы. Контейнеры также отлично подходят для заморозки жидких соусов и супов.

* Пластиковые бутылки - отличный способ заморозки пюре и бульонов. Залейте пюре в пластиковую бутылку, закрутите крышкой и заморозьте. Достаньте за 10-15 минут до использования и подержите при комнатной температуре.

* Стекло и металл не подходят для длительного хранения в морозилке: в отличие от пластика они слишком сильно реагируют на перепады температуры...

V Сроки хранения

Дольше всего можно хранить клюкву – до 1 года. Бананы хранятся в морозилке 8 месяцев, абрикосы и вишня (черешня) - 6 месяцев, а яблоки и персики - 4 месяца.

Температурный режим:

- при -1...-8 °C овощи, фрукты и ягоды можно хранить до 4-5 месяцев;
- при -8...-18 °C - до года...

V Как долго можно хранить чёрную смородину в свежем и в замороженном виде

Черная смородина может храниться в холодильнике в свежем виде около двух недель, практически не теряя при этом полезных качеств. Мыть ягоды перед закладкой в холодильник не надо. В замороженном виде, в морозилке, ягоды хранятся, не теряя полезных свойств, до трех месяцев.

Илья ДИМЕНШТЕЙН

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не существует никаких «они» и «мы»: Ринкевич о наболевшем
Важно

Не существует никаких «они» и «мы»: Ринкевич о наболевшем (5)

На Латвию идёт снежный циклон: прогноз на выходные и новую неделю
Важно

На Латвию идёт снежный циклон: прогноз на выходные и новую неделю

За салют «по Москве» — штраф до 1400 евро: как встретим Новый год?
Важно

За салют «по Москве» — штраф до 1400 евро: как встретим Новый год?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 10:40 21.11.2025
ЕС: а мирного плана на самом деле не было
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: бесплатная медицина закончилась – все свободны
Sfera.lv 2 часа назад
Завтрак со «Сферой»: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Sfera.lv 2 часа назад
Британия: правила легальной миграции ужесточат
Sfera.lv 3 часа назад
Рига почтит память жертв Золитудской трагедии
Bitnews.lv 16 часов назад
Сейм отклонил вотум недоверия министру Швинке
Bitnews.lv 16 часов назад
В конце недели Латвию ждут снег, гололедица и усиление ветра
Bitnews.lv 16 часов назад
Обещали минус 20 процентов, а получили даже не один
Bitnews.lv 1 день назад

Оплатят жильцы или домоуправление? Идёт ремонт рижской многоэтажки

Юридическая консультация 09:36

Юридическая консультация 0 комментариев

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Читать

Простая особенность WhatsApp помогла собрать 3,5 млрд номеров безо всякой утечки

Наука 09:16

Наука 0 комментариев

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

Читать

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Читать

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

Важно 09:12

Важно 0 комментариев

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Читать

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Выбор редакции 09:07

Выбор редакции 0 комментариев

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Читать

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

Юридическая консультация 08:57

Юридическая консультация 0 комментариев

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

Читать