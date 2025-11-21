Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

В воскресенье днём, когда брату нужно было возвращаться из Юрмалы в Яунмарупе, Наталия забеспокоилась и позвонила Евгению. Подняв трубку, он сказал сестре: «Я выхожу» и закончил разговор. Однако мужчина не вернулся. Женщина и её родственники обратились в полицию и начали поиски самостоятельно.

«Мы ездили туда-сюда, направляясь в сторону Риги, думая, что он, возможно, потерял билет или обманул нас. Нам пришлось ждать два дня, пока нам сообщили, откуда был сделан звонок», — рассказала тогда сестра Евгения.

Семья также привлекла кинологическую службу для поиска Евгения, с собаками. Однако два дня спустя, в четверг, семья получила сообщение от Государственной полиции о том, что после просмотра записей с различных камер видеонаблюдения выяснилось, что пенсионера видели в стороне Юрмалы, недалеко от железнодорожной станции «Кудра», а не в Яунмарупе.

Семья и помощники родных начали интенсивные поиски в лесах вокруг станции. После непрерывных и полных надежды поисков, в полдень в субботу Евгений была найден живым.

Родственник мужчины рассказал, что пожилой человек случайно сел не в тот поезд. Поняв, что едет в противоположном направлении, он вышел на следующей остановке, «Кудра», и пошёл обратно пешком. Поскольку быстро темнело, а телефон разрядился, он решил продолжить путь на следующий день и переночевать на озере Акла.

Пожилой человек не знал, что рядом с озером находится болото и ходить там по тропам опасно. Не видя тропы, он сделал роковой шаг и упал в глубокую канаву, из которой, к сожалению, не смог выбраться самостоятельно. Пенсионер провёл шесть ночей под открытым небом, ночуя на холодной земле. На болотистые тропы вышла поисковая группа, которая не сдавалась и всеми силами надеялась найти Евгения.

«Муж моей коллеги шёл, говорит: "Вижу, на земле бревно лежит, смотрю – нет, это не бревно, это куртка". Он подошёл, а Женя закрыл лицо курткой и спрятался под ней», – рассказывает Кристине, участвовавшая в поисках.

Евгения передали медикам, которые встретили их неподалёку, у озера Слокас. Несмотря на тяжёлое состояние, в котором он находился почти неделю, пожилого человека доставили в больницу в стабильном состоянии. Это настоящая история успеха со счастливым концом.

Мы призываем вас напомнить своим близким, что в кризисных ситуациях не нужно бояться и что вы можете попросить о помощи других людей на улице, в магазине или где-либо еще.