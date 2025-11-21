Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 08:28

0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

В воскресенье днём, когда брату нужно было возвращаться из Юрмалы в Яунмарупе, Наталия  забеспокоилась и позвонила Евгению. Подняв трубку, он сказал сестре: «Я выхожу» и закончил разговор. Однако мужчина не вернулся. Женщина и её родственники обратились в полицию и начали поиски самостоятельно.

«Мы ездили туда-сюда, направляясь в сторону Риги, думая, что он, возможно, потерял билет или обманул нас. Нам пришлось ждать два дня, пока нам сообщили, откуда был сделан звонок», — рассказала тогда сестра Евгения.

Семья также привлекла кинологическую службу для поиска Евгения, с собаками. Однако два дня спустя, в четверг, семья получила сообщение от Государственной полиции о том, что после просмотра записей с различных камер видеонаблюдения выяснилось, что пенсионера видели в стороне Юрмалы, недалеко от железнодорожной станции «Кудра», а не в Яунмарупе.

Семья и помощники родных начали интенсивные поиски в лесах вокруг станции. После непрерывных и полных надежды поисков, в полдень в субботу Евгений была найден живым.

Родственник мужчины рассказал, что пожилой человек случайно сел не в тот поезд. Поняв, что едет в противоположном направлении, он вышел на следующей остановке, «Кудра», и пошёл обратно пешком. Поскольку быстро темнело, а телефон разрядился, он решил продолжить путь на следующий день и переночевать на озере Акла.

Пожилой человек не знал, что рядом с озером находится болото и ходить там по тропам опасно. Не видя тропы, он сделал роковой шаг и упал в глубокую канаву, из которой, к сожалению, не смог выбраться самостоятельно. Пенсионер провёл шесть ночей под открытым небом, ночуя на холодной земле. На болотистые тропы вышла поисковая группа, которая не сдавалась и всеми силами надеялась найти Евгения.

«Муж моей коллеги шёл, говорит: "Вижу, на земле бревно лежит, смотрю – нет, это не бревно, это куртка". Он подошёл, а Женя закрыл лицо курткой и спрятался под ней», – рассказывает Кристине, участвовавшая в поисках.

Евгения передали медикам, которые встретили их неподалёку, у озера Слокас. Несмотря на тяжёлое состояние, в котором он находился почти неделю, пожилого человека доставили в больницу в стабильном состоянии. Это настоящая история успеха со счастливым концом.

Мы призываем вас напомнить своим близким, что в кризисных ситуациях не нужно бояться и что вы можете попросить о помощи других людей на улице, в магазине или где-либо еще.

Оплатят жильцы или домоуправление? Идёт ремонт рижской многоэтажки

Юридическая консультация 09:36

0 комментариев

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Что из овощей и фруктов замораживать, а что — нет: полезный опыт

Важно 09:22

0 комментариев

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

Простая особенность WhatsApp помогла собрать 3,5 млрд номеров безо всякой утечки

Наука 09:16

0 комментариев

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Выбор редакции 09:15

0 комментариев

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

Важно 09:12

0 комментариев

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Выбор редакции 09:07

0 комментариев

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

Юридическая консультация 08:57

0 комментариев

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

