Простая особенность WhatsApp помогла собрать 3,5 млрд номеров безо всякой утечки

Но исследователи из Венского университета внезапно заметили: если подставлять в этот «поисковик» очень много номеров подряд, WhatsApp точно так же честно отвечает по каждому. Зарегистрирован. Не зарегистрирован. Видна фотография. Видно имя. И так — миллиарды раз.

Так они получили самую большую в истории подборку телефонных номеров пользователей WhatsApp — около 3,5 млрд. Не утечку, не взлом, а спокойное, технически корректное поведение сервиса. Просто никто раньше не проверял его на таком масштабе.

Meta теперь ограничила скорость запросов, но исследователи осторожно намекают: если это смогли сделать они, значит, могли сделать и другие. Давно и втихую.

Почему это касается обычного человека?

Потому что становится понятнее, откуда берутся те самые навязчивые сообщения:

«Это ваш менеджер»,

«Вы оформляли заказ»,

«Ваш аккаунт будет заблокирован».

Мошенникам достаточно было «пройтись» по диапазону номеров — и WhatsApp сам рассказал, какие из них активны.

Переписка при этом по-прежнему защищена — здесь всё на месте.

Но номер и аватарка… да, они вполне могли оказаться в чужой таблице, пока вы просто жили своей жизнью.

И в этом есть что-то слегка удивительное: мир спорит об угрозах искусственного интеллекта, а вот подобные очень земные лазейки работают буквально у нас под носом.





