Простая особенность WhatsApp помогла собрать 3,5 млрд номеров безо всякой утечки

21 ноября, 2025 09:16

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

Но исследователи из Венского университета внезапно заметили: если подставлять в этот «поисковик» очень много номеров подряд, WhatsApp точно так же честно отвечает по каждому. Зарегистрирован. Не зарегистрирован. Видна фотография. Видно имя. И так — миллиарды раз.

Так они получили самую большую в истории подборку телефонных номеров пользователей WhatsApp — около 3,5 млрд. Не утечку, не взлом, а спокойное, технически корректное поведение сервиса. Просто никто раньше не проверял его на таком масштабе.

Meta теперь ограничила скорость запросов, но исследователи осторожно намекают: если это смогли сделать они, значит, могли сделать и другие. Давно и втихую.

Почему это касается обычного человека?
Потому что становится понятнее, откуда берутся те самые навязчивые сообщения:
«Это ваш менеджер»,
«Вы оформляли заказ»,
«Ваш аккаунт будет заблокирован».
Мошенникам достаточно было «пройтись» по диапазону номеров — и WhatsApp сам рассказал, какие из них активны.

Переписка при этом по-прежнему защищена — здесь всё на месте.
Но номер и аватарка… да, они вполне могли оказаться в чужой таблице, пока вы просто жили своей жизнью.

И в этом есть что-то слегка удивительное: мир спорит об угрозах искусственного интеллекта, а вот подобные очень земные лазейки работают буквально у нас под носом.
 
 
 

Главные новости

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?
Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

За салют «по Москве» — штраф до 1400 евро: как встретим Новый год?
За салют «по Москве» — штраф до 1400 евро: как встретим Новый год?

Не существует никаких «они» и «мы»: Ринкевич о наболевшем
Не существует никаких «они» и «мы»: Ринкевич о наболевшем (5)

Оплатят жильцы или домоуправление? Идёт ремонт рижской многоэтажки

Юридическая консультация 09:36

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Что из овощей и фруктов замораживать, а что — нет: полезный опыт

Важно 09:22

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

План США предполагает «аренду» Донбасса РФ: The Telegraph

Выбор редакции 09:15

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Зеленский согласился вести переговоры по «мирному плану» Трампа

Важно 09:12

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Семилетний ребенок попал в больницу после того, как совершил покупки с матерью в Lidl

Выбор редакции 09:07

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Установление инвалидности: куда обращаться и в каких случаях?

Юридическая консультация 08:57

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

