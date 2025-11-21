Премьера в Аркаде Театра Чехова: «Созвездия» в постановке Дж. Дж. Джилинджера

Главные герои – Марианна и Роланд – проживают параллельно несколько жизней: они встречаются, влюбляются, вступают в отношения, изменяют, расстаются и снова находят друг друга. Детали меняются от версии к версии, но некоторые вещи остаются неизменными, создавая захватывающую сеть параллельных реальностей.

Ник Пэйн, британский драматург, лауреат премии Лоуренса Оливье, в своей пьесе исследует то, как наши осознанные и неосознанные решения отражаются и преломляются во времени и пространстве.

Спектакль, одновременно ироничный и трогательный, объединяет опыт человеческих взаимоотношений с элементами квантовой физики и теории вероятности. Он побуждает зрителя задуматься о жизненных решениях и их последствиях, наглядно демонстрируя, как самые простые действия могут создавать совершенно разные реальности.

Режиссер Дж. Дж. Джилинджер в своем характерном стиле создает на сцене интимный, эмоционально насыщенный мир, где зрители смогут прочувствовать историю любви и многогранность жизни.

Творческая команда под руководством режиссера Дж. Дж. Джилинджера: костюмы и сценография - Аннемария Щеголева, движение - Линда Калниня, свет - Марис Кейшс. В постановке используется перевод Ольги Буховой.

Роли исполняют Татьяна Гуревич, Дмитрий Егоров.

Жанр — теория вероятности отношений.

Спектакль «Созвездия» — на русском языке. Планируются титры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 14+.

фОТО Ярослав Кащеев