Премьера в Аркаде Театра Чехова: «Созвездия» в постановке Дж. Дж. Джилинджера

Редакция PRESS 21 ноября, 2025 09:54

Всюду жизнь 0 комментариев

19 декабря в Аркаде Театра Чехова (площадка Рижского русского театра Михаила Чехова по адресу: уд. Вальню, 19) состоится премьера спектакля по пьесе Ника Пэйна «Созвездия» в постановке режиссера Дж. Дж. Джилинджера. Спектакль позволит зрителям погрузиться в мир, где каждое слово, жест и взгляд влияют на ход событий и порождают бесконечное множество вероятностей.

Главные герои – Марианна и Роланд – проживают параллельно несколько жизней: они встречаются, влюбляются, вступают в отношения, изменяют, расстаются и снова находят друг друга. Детали меняются от версии к версии, но некоторые вещи остаются неизменными, создавая захватывающую сеть параллельных реальностей.

Ник Пэйн, британский драматург, лауреат премии Лоуренса Оливье, в своей пьесе исследует то, как наши осознанные и неосознанные решения отражаются и преломляются во времени и пространстве.

Спектакль, одновременно ироничный и трогательный, объединяет опыт человеческих взаимоотношений с элементами квантовой физики и теории вероятности.  Он побуждает зрителя задуматься о жизненных решениях и их последствиях, наглядно демонстрируя, как самые простые действия могут создавать совершенно разные реальности.

Режиссер Дж. Дж. Джилинджер в своем характерном стиле создает на сцене интимный, эмоционально насыщенный мир, где зрители смогут прочувствовать историю любви и многогранность жизни.

Творческая команда под руководством режиссера Дж. Дж. Джилинджера: костюмы и сценография - Аннемария Щеголева, движение - Линда Калниня, свет - Марис Кейшс. В постановке используется перевод Ольги Буховой.

Роли исполняют Татьяна Гуревич, Дмитрий Егоров.

Жанр — теория вероятности отношений.  

Спектакль «Созвездия» — на русском языке. Планируются титры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 14+.

фОТО Ярослав Кащеев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам сохранила повышенное пособие для работающих родителей

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии 0 комментариев

Пособие по уходу за ребенком для работающих родителей в следующем году сохранится на текущем уровне — 75%, решила в окончательное чтении Комиссия Сейма по бюджету и финансам.

Читать
Загрузка

В Риге открывается главный рождественский базарчик

Новости Латвии 13:23

Новости Латвии 0 комментариев

С 28 ноября по 4 января на Домской площади в Старой Риге будет работать традиционный Рождественский базарчик.

Читать

Печальная статистика: только за прошлую неделю мошенники выманили у жителей полмиллиона евро

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей полмиллиона евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать

В Латвии увеличилось число киберинцидентов

Новости Латвии 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В третьем квартале текущего года число зарегистрированных в Латвии киберинцидентов увеличилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 671, свидетельствуют данные учреждения по предотвращению киберинцидентов "Cert.lv".

Читать

План Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать области

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Киев готов обсуждать мирный план Дональда Трампа, но территориальный суверенитет Украины не может становиться предметом торга. Об этом заявила в четверг, 20 ноября, заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин на брифинге Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Читать

Ziedot.lv просит жертвовать тёплую одежу

Новости Латвии 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

22 и 23 ноября в Латвии пройдут традиционные «Дни тёплой одежды», организованные благотворительной платформой Ziedot.lv. Принять участие в акции сможет любой желающий.

Читать

Провел 6 ночей в болоте: пропавший пенсионер чудом спасся под Юрмалой

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Ранее сообщалось о пропаже пенсионера по имени Евгений. Он уехал из дома в гости, но не вернулся. Семья и близкие искали его непрерывно всю неделю, и в субботу мужчина был найден. К счастью, живым, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Читать