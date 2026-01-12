Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

В аварии на Вентспилсском шоссе участвовали пять транспортных средств, хотя первоначально сообщалось о шести.

Согласно предварительным данным, водитель "Toyota" не справился с управлением автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Volvo". После этого в них врезались еще три автомобиля.

Вызов на место аварии в Смардской волости Тукумсского края поступил в воскресенье в 15:17. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле "Toyota Hilux".