Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Редакция PRESS 12 января, 2026 12:15

Причиной трагической аварии с тремя погибшими в Тукумсском крае, которая произошла в воскресенье, стало то, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, свидетельствуют данные Госполиции.

В аварии на Вентспилсском шоссе участвовали пять транспортных средств, хотя первоначально сообщалось о шести.

Согласно предварительным данным, водитель "Toyota" не справился с управлением автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Volvo". После этого в них врезались еще три автомобиля.

Вызов на место аварии в Смардской волости Тукумсского края поступил в воскресенье в 15:17. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле "Toyota Hilux".

