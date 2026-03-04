Атакован Украиной? В Средиземном море сгорел российский танкер

По данным вооруженных ​сил ​Мальты, ​экипаж судна был ⁠обнаружен в спасательной ‌шлюпке в поисково-спасательной зоне ‌Ливии.

Танкер, находящийся под санкциями США и ​Великобритании, в последний раз сообщил ‌о своем местоположении в ​понедельник, когда находился у побережья Мальты, ‌свидетельствуют данные платформы по отслеживанию судов MarineTraffic.

Один из источников сообщил, ​что судно ​могло ‌быть атаковано украинским морским дроном. Источник ​не предоставил доказательств. Служба безопасности Украины пока не ответила на запрос о комментарии.

Управляющая танкером российская компания СМП Техменеджмент, российский производитель СПГ «Новатэк» и Министерство транспорта ​России ⁠пока не ответили на запросы о комментариях.