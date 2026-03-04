Атакован Украиной? В Средиземном море сгорел российский танкер

По данным вооруженных сил Мальты, экипаж судна был обнаружен в спасательной шлюпке в поисково-спасательной зоне Ливии.
Танкер, находящийся под санкциями США и Великобритании, в последний раз сообщил о своем местоположении в понедельник, когда находился у побережья Мальты, свидетельствуют данные платформы по отслеживанию судов MarineTraffic.
Один из источников сообщил, что судно могло быть атаковано украинским морским дроном. Источник не предоставил доказательств. Служба безопасности Украины пока не ответила на запрос о комментарии.
Управляющая танкером российская компания СМП Техменеджмент, российский производитель СПГ «Новатэк» и Министерство транспорта России пока не ответили на запросы о комментариях.