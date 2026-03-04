Война за статус языка расколола.. правительство Новой Зеландии

На первый взгляд идея кажется странной. Ведь около 95% жителей страны говорят на английском. Однако формально официальный статус сейчас имеют только язык маори и новозеландский язык жестов.

Законопроект предложили партии правящей коалиции. 3 марта парламент поддержал инициативу на первом голосовании, после чего документ отправился на дальнейшее обсуждение.

Министр иностранных дел и лидер партии New Zealand First Уинстон Питерс заявил, что закон должен «исправить странную ситуацию», когда основной язык страны юридически не закреплён.

Но предложение вызвало бурную реакцию в политике и среди экспертов.

Оппозиционные партии заявили, что английский язык в стране и так доминирует и не нуждается в защите. Некоторые политики назвали законопроект «ответом на проблему, которой не существует».

Специалисты министерства юстиции также указали, что нет доказательств того, что положение английского языка находится под угрозой.

По их мнению, языки маори и жестовый язык получили официальный статус именно для защиты меньшинств, тогда как английский уже является основным языком страны.

Тем не менее правящая коалиция продолжает продвигать инициативу. Теперь законопроект должен пройти общественные консультации и несколько этапов голосования в парламенте.





