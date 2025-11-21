Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Юрмала выставила на торги 5 земельных участков: что, где, почем?

© LETA 21 ноября, 2025 07:57

Важно 0 комментариев

Юрмальское самоуправление выставляет на аукцион, который начнётся сегодня в 13:00, пять земельных участков общей начальной ценой 1 270 377 евро, сообщается в официальном издании «Latvijas vēstnesis».

Юрмальская администрация продаёт на электронном аукционе с повышением цены земельный участок по адресу проспект Асару, 21, Юрмала, общей площадью 3541 кв. м, на котором расположен лесной массив. Начальная цена второго аукциона составляет 253 214 евро.

На земельном участке площадью 3541 м2 по адресу ул. Бирзес, 10 также имеется лес. Начальная цена второго аукциона — 266 377 евро.

Муниципалитет предлагает на втором аукционе земельный участок по адресу ул. Гаркалнес, 2а, площадью 1383 м2, стартовая цена которого составляет 16 560 евро.

Начальная цена второго аукциона земельного участка по адресу ул. Виестура, 15а, общей площадью 5704 м2, составляет 278 800 евро.

Тем временем муниципалитет проводит третий аукцион по продаже недвижимости по адресу: улица Смилшу, 7. Имущество состоит из нескольких зданий и земельного участка площадью 1471 м². Начальная цена аукциона составляет 455 426 евро.

Аукционы завершатся 22 декабря в 13:00.
 

Как содержать многоквартирный дом в порядке и кто это должен делать? А главное – кто будет оплачивать большие и мелкие ремонты? Извечный вопрос: кто в ответе за состояние дома – жильцы или домоуправление?

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?

WhatsApp давно хвалят за удобство: добавил номер — и приложение сразу подсказывает, есть человек в мессенджере или нет. А иногда ещё и показывает его имя, аватарку и кусочек статуса. Всё честно, всё прозрачно.

По информации издания The Telegraph, возможный новый мирный план по Украине, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, предполагает сохранение российского контроля над захваченными территориями на востоке Украины в обмен на "арендную плату". Киеву предлагается уступить Москве контроль над восточной частью Донбасса, при этом он сохранит право собственности и будет получать от РФ деньги за такую "аренду", пишет британская газета в среду, 19 ноября, со ссылкой на источники, знакомые с положениями данного плана.

Президент Украины заявил посетившему Киев министру армии США Дэну Дрисколлу, что он готов работать с администрацией американского президента над новым планом установления мира в стране, сообщает издание Axios со ссылкой на официальные лица обеих стран.

Линда, мать троих детей из Вентспилса, в начале октября отправилась за покупками с семилетней дочерью. Линда и её дочь остановились у киоска с выпечкой, пока охранник разбирал корзины с покупками, сообщает nra.lv со ссылкой на «Bez Tabu».

Здоровье латвийцев ухудшается, и все чаще читатели спрашивают о правилах установления инвалидности. Куда обращаться, чтобы просить инвалидность, если здоровье пошатнулось? Какие критерии установления инвалидности? В новой подборке полезной информации отвечаем на эти и другие вопросы читателей...

