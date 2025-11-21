Юрмала выставила на торги 5 земельных участков: что, где, почем?

Сезон сбора овощей и фруктов на «шести сотках» закончился - и перед владельцами встает вопрос: как лучше и дольше сохранить то, что вырастили? Решают его и те, у кого нет собственных участков, но кто хочет, чтобы купленные на рынках и в магазинах витаминные продукты сохранялись по крайней мере до весны. А сделать это не так просто... Как же правильно замораживать овощи и ягоды?