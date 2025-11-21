Юрмала выставила на торги 5 земельных участков: что, где, почем?

Юрмальская администрация продаёт на электронном аукционе с повышением цены земельный участок по адресу проспект Асару, 21, Юрмала, общей площадью 3541 кв. м, на котором расположен лесной массив. Начальная цена второго аукциона составляет 253 214 евро.
На земельном участке площадью 3541 м2 по адресу ул. Бирзес, 10 также имеется лес. Начальная цена второго аукциона — 266 377 евро.
Муниципалитет предлагает на втором аукционе земельный участок по адресу ул. Гаркалнес, 2а, площадью 1383 м2, стартовая цена которого составляет 16 560 евро.
Начальная цена второго аукциона земельного участка по адресу ул. Виестура, 15а, общей площадью 5704 м2, составляет 278 800 евро.
Тем временем муниципалитет проводит третий аукцион по продаже недвижимости по адресу: улица Смилшу, 7. Имущество состоит из нескольких зданий и земельного участка площадью 1471 м². Начальная цена аукциона составляет 455 426 евро.
Аукционы завершатся 22 декабря в 13:00.